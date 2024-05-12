رئيس الأركان: العمل لما فيه خير الكويت

وطن النهار

قام رئيس الأركان الفريق الركن طيار بندر المزين بزيارة تفقدية لعدد من وحدات الجيش اشتملت على هيئة الإمداد والتموين وقيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل.

وفي زيارته لهيئة الإمداد والتموين كان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين اللواء ركن دكتور مهندس صلاح ناصر.



وقد قام بجولة تفقدية شملت وحدات الهيئة، حيث اطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة فيها، كما زار عدداً من المرافق شملت المخازن والورش التابعة للهيئة اطلع على ما تحتويه من مواد وتجهيزات، إضافة إلى التعرف إلى حجم المخزون الاستراتيجي، كما اطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة فيها.

مؤكداً أن هيئة الإمداد والتموين تسهم بدورها المحوري في دعم جهود الجيش ورفع مستوى الجاهزية فيه بما توفره من تسهيلات ومواد أساسية لمختلف وحدات الجيش، مشدداً على تلافي مختلف العقبات التي قد تعترض سير آلية العمليات والواجبات التابعة لها.



وتوجه بعد ذلك لتفقد قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، وكان في استقباله مساعد آمر قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل العميد الركن حامد محمد عبيد.

و استمع رئيس الأركان إلى شرح مفصل عن آلية سير العمل والإجراءات المتبعة، وآخر المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، ونوعية البرامج التدريبية المعتمدة في عملية الإعداد والتأهيل لمنتسبيها للتعامل مع مختلف المواقف والأحداث.



و اطلع كذلك على أهم المواصفات الفنية لعربة فوكس المزودة بأحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة للتطهير والتعقيم، التي تكشف المخاطر الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية.



وفي ختام الزيارة أشاد رئيس الأركان بما تقدمه هيئة الإمداد والتموين وقيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل من جهود مبذولة من منتسبي الوحدتين، وما يقومون به من المهام والواجبات المناطة بهم، ودعا إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم، والوصول بها إلى المستويات التي نتطلع إليها جميعاً، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير وطننا المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة.

