«الكهرباء»: تركيب نصف مليون عداد ذكي

وطن النهار

باشرت وزارة الكهرباء التجهيز لتوقيع العقود مع الشركة الفائزة بمناقصة العدادات الذكية في مرحلتها الثانية لتوريد وتركيب وصيانة 500 الف عداد، الى جانب الفحص لاستكمال عمليات التركيب في مختلف القطاعات وخاصة التي لم تشملها المرحلة الأولى وعلى رأسها قطاع السكن الخاص.



وتحرص الوزارة على المساهمة في ترجمة أهداف الدولة لجهة التحول الرقمي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات فقد أعدت خطة تستهدف استبدال جميع عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى ذكية في جميع مناطق البلاد في أقصر فترة ممكنة، بالاضافة الى تطوير جميع الخدمات التي نقدمها للعملاء بحيث يسهل على المستهلكين السداد، كذلك تحصيل مستحقات الوزارة.



وحملت الوزارة على عاتقها تنفيذ هذه المشاريع المتطورة، التي تتطلب استحداث أكثر من 50 عملية ذكية، واشتراك أكثر من 15 شركة دولية مبرمجة للوصول إلى منظومة متكاملة، خاصة وان مميزات النظام الذكي قراءة العدادات المباشرة إلى النظام عن طريق شريحة الاتصال، ولا يحتاج إلى تدخل بشري، وتصل الفاتورة إلى العميل، فيما أنه في حالة وجود أي مشكلة في العداد سيرسل تنبيهاً إلى غرف التحكم، وستقوم فرق الصيانة بالنزول مباشرة إلى موقع العداد للتأكد من المشكلة.



وتتيح العدادات الذكية معرفة مستوى الاستهلاك خلال الفترة الماضية وهذا الأمر يساعد في ترشيد الاستهلاك، ومعرفة ما إذا كان هناك هدر في المياه أو وجود كسور في مواسير نقل المياه بالمنزل أو الموقع، الى جانب أهم ميزة في تلك العدادات انه يمكن أن نحولها إلى عدادات دفع مسبق، وفي ذلك مصلحة للوزارة بتحصيل مستحقاتها، ومصلحة للعميل بدفع فاتورته وعدم تراكم الفواتير، وسيكون حريصاً على عدم الهدر والترشيد.



وتسهم العدادات الذكية في القضاء على الأخطاء البشرية، والقراءة الخاطئة، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق، وضبط الاستهلاك بوجود عدادات الدفع المسبق، والذي مكن العملاء من ترشيد الانفاق بحسب الميزانية، حيث انها ترسل تنبيهات لحظية لفريق التحكم والصيانة للتنبه للأعطال كما تعطي القدرة على ايصال أو قطع التيار عن بعد في حالات وجود صيانة أو تراكم المديونيات.

