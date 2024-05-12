«مكافحة السرطان» يطلق اليوم ورشة حول جراحة القولون والمستقيم

وطن النهار

أعلن مركز الكويت لمكافحة السرطان عن انطلاق ورشة عمل جراحة سرطان القولون والمستقيم الـ 12 اليوم الأحد في قسم جراحة الأورام بالمركز برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وتستمر فعالياتها خمسة أيام.



وقال استشاري جراحة الأورام في المركز الدكتور مدحت عطيفة في تصريح صحافي أمس إن الورشة ستقام بمشاركة نخبة من الأطباء العالميين والمتخصصين في جراحات سرطان القولون والمستقيم، مبينا أن هذه النخبة من الأطباء ستجري جراحات عدة لبعض المرضى خلال الورشة. وأضاف أن الخبراء المختصين سيقومون بعمل عدة عمليات جراحية خلال الورشة لبعض المرضى الذين يعانون من أورام القولون والمستقيم باستخدام المنظار الجراحي.



وقال إن الهدف من الورشة هو الارتقاء بأداء الأطباء الكويتيين وإثراء المناقشة العلمية بين الأطباء الزوار والأطباء الكويتيين من خلال التعرف على أحدث التطورات في الأساليب الحديثة لاستئصال أورام القولون والمستقيم.



وأكد عطيفة أن المركز حريص على استضافة أفضل الأطباء وإقامة الورش بصفة مستمرة لما لها من فوائد عدة منها الارتقاء بمستوى الأطباء في البلاد معربا عن شكره لوزير الصحة لحرصه الدائم على دعم المركز وتشجيعه لكل ما هو جديد على مستوى الأجهزة ودعم هذه الورش الجراحية والتعليمية.

