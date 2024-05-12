«العجيري العلمي»: النهار يطول والظل يقصر اعتباراً من اليوم

وطن النهار

كشف مركز العجيري العلمي عن بداية الفترة الثانية من موسم الكنة بدءا من اليوم الأحد، والتي يلحظ خلالها قصر الظل. وأضاف المركز في بيان صحافي أنه سيلحظ كذلك زيادة في عدد ساعات النهار لتتجاوز 13 ساعة ونصف الساعة، موضحا أن هذه الفترة يطلق عليها الشرطين وتتميز بزيادة حركة الرياح الشمالية ونشاطها المحمل بالغبار والأتربة.



وتابع: خلال الشرطين تكون الأجواء حارة وسط النهار، ويصعب الجلوس في حرورها كثيرا، لافتا إلى أن هذه الفترة مدتها ثلاثة عشر يوماً، وتأتي بعدها فترة البطين، وتعتبر نهاية لموسم الأمطار وبداية لارتفاع درجات الحرارة.