عماد بوخمسين: 10.3 ملايين دينار إيرادات «العربية العقارية» في 2023 بنمو 9 %

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ساهمت في تحقيق نتائج تشغيلية جيدة وجعلت أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء،



مما انعكس في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، حيث ارتفع صافي الربح لعام 2023 إلى 2.766 مليون دينار بربحية سهم 7.58 فلوس للسهم الواحد مقارنة بـ 2,060 مليون دينار ربحاً بالعام المنصرم 2022 بربحية سهم 5,63 فلوس للسهم أي بنسبة نمو تبلغ 34%.



وقد صادقت الجمعية العمومية على توزيع ارباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، اي بواقع 3 فلوس لكل سهم، وتوزيع اسهم منحة بنسبة 2% من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالاضافة إلى جميع بنود جدول الأعمال.



وقال عماد بوخمسين خلال كلمته بالجمعية العمومية التي عقدتها الشركة يوم الخميس الماضي: إنه رغم كل التحديات التي واجهت الشركة من رفع سعر الخصم، فإن الخطوات التنفيذية لإستراتيجية مجلس إدارة الشركة، والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها كانت لها أبلغ الأثر في النتائج المالية بنهاية عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 10,357 ملايين دينار بارتفاع 9% عن السنة السابقة.



واشار عماد بوخمسين الى ان إدارة الشركة العربية العقارية قامت بتبني نهج واضح للاستفادة من النتائج الايجابية والملموسة لأعمالها، لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، وذلك بتحسين مستويات الشفافية، وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة وذلك عن طريق صانع السوق ، ليعكس ما تشهده الشركة من تطور مستمر، وكذلك الاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الاسهم العالمية للأسواق الناشئة.



واضاف ان النتائج الاخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها، كشفت عن استمرار ترقية سهم الشركة العربية العقارية في قائمة السوق الرئيسي 50 ضمن الشركات المدرجة، والذي بدوره يعكس النظرة الايجابية لسهم الشركة في الفترة القادمة، لافتا الى ان الشركة بفضل استراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم ما بين مجلس الادارة والادارة العليا للشركة ثابتة ومستقرة وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين وبلوغ درجات عالية من الثقة المتبادلة مع جميع الاطراف المتعاملة معها ومختلف اصحاب المصالح.



واكد عماد بوخمسين انه بمرور عام 2023 احتفت الشركة العربية العقارية بمرور سبعة وأربعين عاماً على تأسيسها، وتمكنت خلالها من تحقيق الكثير من الانجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الاصعدة المحلية والخليجية والعربية.



وشدد على انه منذ تولينا مهامنا في مجلس الإدارة، لم نتوانَ للحظة واحدة نحو العمل الجاد والسعي الدؤوب والمتواصل في استكمال ومواكبة معايير الحوكمة للوصول إلى النظام الذي يتواكب مع متطلبات هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات، فقمنا بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات المطلوبة التزاماً من الشركة بخدمة مساهميها وجميع الأطراف المتعاملة معها بشفافية كاملة.



وأوضح عماد بوخمسين انه يمكن النظر اقتصاديا الى عام 2023 في الكويت بأنه عام للانتعاش الاقتصادي، وذلك بعد تحقيق فوائض مالية لاول مرة بعد مرور نحو 9 سنوات، حيث خرجت ميزانية الكويت من الضائقة المالية التي عانت منها لفترة وخاصة خلال جائحة كورونا، والتحول نحو الاقتصاد مجدداً من تلك الفوائض لمصلحة صندوق الاجيال، مدفوعة بالتحسن في اسعار النفط المورد الاساسي للدخل في الكويت،



مشيرا الى اننا نتطلع بمزيج من الامل والترقب في العام المقبل، بأن ينعكس ذلك التحسن في تعزيز النشاط الاقتصادي ومجمل البيئة التشغيلية وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع النظر الى استمرار المتغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة كما نأمل ايضاً في ان تتبنى الحكومة الجديدة مسار الاصلاح الذي اعلنت عنه القيادة السياسية للبلاد بشكل جدي وفعال ليسهم في تحقيق تلك الطموحات وتحويلها الى واقع ملموس.



واعرب عماد بوخمسين في نهاية كلمته عن آماله في ان تتحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً وخليجياً وعربياً للأنشطة العقارية بكل قطاعاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين النتائج التشغيلية والمالية للشركة، مؤكدا ان مجلس الادارة والإدارة التنفيذية للشركة مستمران ببذل جميع الجهود لتحسين وتطوير أنشطة الشركة بما يعود بالنفع على الشركة وبالتالي على أرباحها.

