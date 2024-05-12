النفط سجل خسارة للأسبوع الثاني

مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط نحو دولار للبرميل أول من أمس (الجمعة) في غمرة تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، تشير إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وهو ما قد يعوق الطلب من أكبر مستهلكي الخام في العالم.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أي 1.3 % لتبلغ 82.79 دولاراً للبرميل عند التسوية، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا أي 1.3 % ليبلغ 78.26 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وعلى مدى الأسبوع، سجل برنت خسارة 0.2 %، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 0.2 % في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

