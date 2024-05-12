«أعيان العقارية» حققت 2.4 فلس صافي أرباح في الربع الأول

مال وأعمال

أعلنت شركة أعيان العقارية عن نتائجها المالية عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 0.997 مليون دينار بواقع 2.4 فلس للسهم الواحد، كما بلغ اجمالي حقوق مساهمي الشركة 61.9 مليون دينار كويتي وباجمالي موجودات بلغت 98.2 مليون دينار.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم العوضي إن شركة أعيان العقارية قد تمكنت خلال الربع الأول من تحقيق أرباح تفوق ما هو مخطط له في خطة العمل وذلك بسبب تحسن الايرادات التشغيلية للشركة، حيث زادت ايرادات التأجير وايرادات أملاك الغير، كما شهد أداء الشركات الزميلة تحسناً ملحوظاً ساهم في زيادة ايرادات الشركة لهذا الربع.



وأوضح العوضي بأن الشركة كانت قد حققت في الربع الأول من العام الماضي ربحاً بلغ 2.052 مليون دينار، الا أن هذا الربح كان قد تضمن ربحاً استثنائياً ناتجاً عن رد مخصصات انتفت الحاجة منها سبق للشركة تسجيلها بناء على قرار الجمعية العمومية في عام 2018، بسبب انهاء التسوية لاحدى الشركات الزميلة مع هيئة الزكاة والدخل والجمارك السعودية مما نتج عنه ربح يعادل 1.835 مليون دينار، وهذا يؤكد بوضوح نمو الأرباح التشغيلية للشركة مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف العوضي بأن اجمالي ايرادات التأجير قد ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 1.199 مليون دينار، كما أن حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة قد ارتفعت من 320 ألف دينار في الربع الاول من عام 2023 الى 679 ألف دينار في عام 2024 وبزيادة قدرها 112 %،



ويعود الفضل في ذلك تحديداً الى الاداء المميز الذي حققته شركة برج هاجر العقارية المالكة لحق انتفاع برج هاجر وهو أحد أبراج مشروع تطوير وقف الملك عبدالعزيز (أبراج البيت) في مكة المكرمة بجوار الحرم المكي بفضل زيادة أعداد المعتمرين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء ويتحسن خلال الفترة القادمة وذلك بسبب الجهود المبذولة من قيادة المملكة في زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين في الأعوام القادمة، علماً بأن الشركة تمتلك نسبة 31.5% من شركة برج هاجر العقارية.



وبين العوضي بأنه واذا ما تم استبعاد الأرباح الاستثنائية المسجلة العام الماضي والناتجة عن رد مخصص الضريبة والزكاة، فان اجمالي ايرادات الشركة تكون قد قفزت من 1.430 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 الى 2.028 في عام 2024 وبزيادة قدرها 42%، علماً بأن مصروفات الشركة قد انخفضت من 0.899 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 الى 0.744 مليون دينار في عام 2024 وبنسبة انخفاض بلغت 17%.



واختتم العوضي حديثه بالقول بأن الشركة تعمل حالياً على اتمام اجراءات شراء حصة من مجمع وبرج يال مول لتصل نسبة ملكيتها في المشروع الى 100%، وذلك بعد أن تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على الشراء، علماً بأنه وفي حال اتمام الصفقة فانه ومن المتوقع أن يكون لها أثر ايجابي في تعزيز الايرادات وفتح آفاق استثمارية جديدة للشركة.

