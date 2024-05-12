«اتحاد الاستثمار» تلقى تكريماً من سفارة الإمارات

مال وأعمال

تلقى اتحاد شركات الاستثمار تكريماً مميزاً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، وذلك خلال حفل تكريم الرعاة والداعمين لمعرض وملتقى الشركات الإماراتية الذي نظّمته السفارة أخيراً بعنوان استكشاف الفرص في السوق الكويتية.



وأعرب اتحاد شركات الاستثمار عن خالص شكره وتقديره لسفارة الإمارات على هذا التكريم، الذي يُعدّ بمثابة شهادة تقدير لجهوده الدؤوبة في سبيل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. ويؤمن اتحاد شركات الاستثمار إيمانًا راسخًا بأهمية دعم المبادرات المميزة التي تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف القطاعات.



ولذلك، فقد حرص الاتحاد على المشاركة الفاعلة في معرض وملتقى الشركات الإماراتية، إيمانًا منه بأهمية هذه المنصات في: تحسين بيئة الأعمال، تحقيق التنويع الاقتصادي، تعزيز التنافسية ووضع الكويت على الخريطة الإقليمية. يُعَدّ هذا التكريم بمثابة شهادة على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويؤكّد اتحاد شركات الاستثمار على التزامه بدعم جميع المبادرات التي تُسهم في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.



ويُؤكّد اتحاد شركات الاستثمار على أهمية الحوار المستمر والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.

ويؤمن الاتحاد بأن التعاون الاقتصادي بين الكويت والإمارات سيُسهم بشكل كبير في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين وتعزيز مكانتهما على الصعيد العالمي.

