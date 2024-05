عادل الماجد.. «أفضل رئيس تنفيذي»

مال وأعمال

اختارت مجلة ميد العالمية نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان عادل الماجد كـ أفضل رئيس تنفيذي في منطقة الشرق الاوسط CEO of the Year تقديراً لقيادته الاستثنائية واسهاماته البارزة في تطوير الصناعة المصرفية على مدى السنوات الأخيرة، وذلك ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.



وتسلم الماجد الجائزة في الاحتفال الخاص الذي اقامته المؤسسة في دبي بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بوبيان عبدالله التويجري، ومدير عام وأمين سر مجلس الإدارة في بنك بوبيان أحمد الفهد، بجانب نخبة من كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية والقياديين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتكريم المؤسسات الفائزة بجوائز المؤسسة على مستوى الشرق الأوسط.



ويمثل الماجد نموذجاً للقيادات المصرفية الكويتية التي نجحت وعلى مدار أكثر من أربعة عقود في ترك بصمة واضحة في العمل المصرفي وتحقيق إنجازات مميزة ساهمت في تطوير وتعزيز الصناعة المصرفية، وذلك منذ التحاقه ببنك الكويت الوطني والذي تدرج فيه حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي قبل أن يلتحق ببنك بوبيان في 2009 ويبدأ معه رحلة جديدة من الإنجازات.



وحول هذا التكريم، هنأت ميد السيد عادل الماجد على هذا الإنجاز المستحق لدوره البارز والرئيسي في مسيرة نجاح مجموعة بوبيان، حيث قاد هو وفريقه المميز مرحلة التغيير وصولاً إلى النجاح المحقق ليكون بوبيان نموذج مصرفياً يحتذى به في الصناعة المصرفية الإسلامية عموماً، وبين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص.



وأشار إلى أن أهم ما يميز الجائزة المرموقة التي فاز بها الماجد أنه يتم منحها للمرة الأولى لأبرز وأفضل الرؤساء التنفيذيين ذوي الرؤية الاستباقية في إحداث تغيير ملحوظ ليس على مستوى المؤسسة فحسب، بل على مستوى الصناعة المصرفية ككل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



من جانبه، قال الماجد معقباً على حصوله على الجائزة أشكر الجميع على هذا التقدير وأشعر بالفخر والامتنان لهذا التتويج الذي ينقل واقع ما تم إنجازه على مدار أكثر من 40 عاماً من العمل المتواصل ومواجهة التحديات، وصولاً إلى هذه اللحظة.



وأضاف أود أن انتهز هذه المناسبة لأشكر جميع من رافقني من الزملاء في هذه الرحلة الممتدة وكل من ساهم معي في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التى جعلت بوبيان في مقدمة العمل المصرفي، مؤكداً أن تحقيق أي تميز ونجاح إنما يعتمد في المقام الأول على فريق العمل الاحترافي والجهود المخلصة من أجل النجاح.



جوائز عديدة سابقة للماجد



خلال السنوات الأخيرة حصل الماجد على العديد من التقديرات والجوائز أبرزها:

- جائزة أفضل مصرفي إسلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA Islamic Banker of the year لعام 2022 من مجلة ميد.

- جائزة المساهمة المميزة في التمويل الاسلامي Outstanding Contribution to Islamic Finance ، لعام 2021 من مجلة غلوبل فاينانس العالمية تقديراً لجهوده في القطاع الاقتصادي الحيوي، وتحديداً منذ وصوله إلى منصبه القيادي في بنك بوبيان في العام 2009.

- جائزة (الشخصية المصرفية العربية) لعام 2021 من قبل اتحاد المصارف العربية، ليكون بذلك أول مصرفي كويتي يتم اختياره للتكريم الذي يعتبر الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لأصحاب الإنجازات المتميزة في القطاعين المالي والمصرفي العرب.