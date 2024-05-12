«بيتك» يستعرض دوره الرائد في تمويل المشاريع التنموية

مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي بيتك في ملتقى الشركات الإماراتية استكشاف الفرص بالسوق الكويتي، ضمن اطار حرصه على التواجد في الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية المهمة التي تسهم بدفع عملية التنمية الاقتصادية، مع ابراز دوره الرائد في تمويل المشاريع الاستراتيجية التنموية عبر توفير خدمات وحلول تمويلية متنوعة.



وانطلق الملتقى على مدار يومين تحت رعاية وحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، وبحضور مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر الصباح، وسفير دولة الامارات الشقيقة د. مطر النيادي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وشهد الملتقى حضورا واسعا من قادة ومسؤولي القطاع الاقتصادي في الكويت والامارات، ومشاركة 20 شركة من كبرى الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص.



وخلال كلمته في الملتقى، أشار نائب مدير عام تمويل الشركات والتمويل المجمع في بيتك، ناصر الشايع، الى أن بيتك يُعتبر من الجهات الاكثر اعتمادية وقبولا على مستوى القطاع المصرفي الكويتي في مجال تمويل الشركات، اذ يتمتع بالحصة الاكبر من تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، بجانب انفتاحه الواسع على تمويل مشاريع كبرى عديدة، حيث يستند في ذلك على قاعدة رأسمالية وملاءة مالية كبيرة، وتصنيف ائتماني جيد، مع تنوع كبير في الحلول التمويلية وفق صيغ شرعية معتمدة تتمتع بالمرونة والكفاءة.



وأضاف الشايع: لقد ازدادت خبرة بيتك قوة وتنوعا، بعد نجاح مشروع الاستحواذ ثم الدمج مع البنك الاهلي المتحد، حيث يعمل بيتك حاليا في 12 دولة، بشبكة فروع ضخمة تبلغ نحو 640 فرعا.

ولفت إلى أن بيتك هو أول بنك إسلامي في ألمانيا، وأول بنك إسلامي مرخّص بموجب قانون المصارف في ماليزيا. وثاني أكبر مموّل إسلامي في تركيا، وبذلك أصبحت أعمال بيتك منتشرة عبر آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا.



وذكر الشايع أن من أدوار بيتك الرائدة في تمويل المشاريع التنموية محليا، دعم مشاريع البنية التحتية، مثل مطار الكويت، حيث قدم بيتك التمويل اللازم لاكبر واحدث التوسعات بالمطار الدولي بالتعاون مع شركة ليماك التركية .

وفى قطاع النفط والغاز، أوضح الشايع أن بيتك قاد الشريحة الإسلامية للتمويل وشارك بأكبر صفقة تمويلية بالدينار الكويتي دعما لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعه، بما في ذلك مشروع الوقود البيئي النظيف ومحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال.



وأضاف: على الصعيد الاقليمي بلغت المشاركة بالتمويل في المنطقة أكثر من ملياري دولار أميركي من خلال تمويلات متعددة.

