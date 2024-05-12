السعودية تتسلم 5 طائرات استمطار جديدة

مال وأعمال

كشفت مصادر خاصة لـالعربية عن استلام السعودية 5 طائرات استمطار جديدة، من بينها طائرة خاصة بالأبحاث ستدخل الخدمة خلال أيام، وذلك وفق خطة لزيادة رحلات الاستمطار خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن المركز الوطني يعمل على توطين الطيارين في مجال الاستمطار من خلال انضمام 18 طياراً سعودياً.



واستهدفت عمليات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب في عام 2023م، نحو 6 مناطق عبر 415 رحلة استمطار لمدة 1312:45 ساعة طيران، فضلاً عن 36 رحلة أبحاث لمدة 111:29 ساعة طيران من خلال 4 طائرات استمطار وطائرة للأبحاث، جرى فيها بذر نحو 7876 شعلة، وأنتجت 15 دقيقة هطول للأمطار بمجموع يقدر بـ 4 مليارات متر مكعب، بناء على الدراسات البحثية للبرنامج.

