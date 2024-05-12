«الوطني» حصد 6 جوائز مرموقة للتميز المصرفي من «ميد»

مال وأعمال

حصد بنك الكويت الوطني 6 جوائز مرموقة من مجلة ميد MEED العالمية، ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وذلك تقديراً لجهوده في تقديم خدمات مصرفية شخصية استثنائية وإثرائه التجربة المصرفية الرقمية لعملائه بحلول مبتكرة، وكذلك لإنجازاته في مجال الاستثمار المستدام وتوفيره لخدمات إدارة ثروات مميزة عبر مجموعة الوطني للثروات.



وتضمنت الجوائز التي تُوّج بها بنك الكويت الوطني خلال الحفل السنوي الذي نظمته مجلة ميد في مدينة دبي جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى الكويت كما جاء بنك وياي كأفضل بنك رقمي في الكويت،



وتوّج البنك بجائزتي أفضل برنامج للابتكار والتميز في الاستثمار المستدام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصدت الوطني للثروات جائزة أفضل مدير صندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما فاز الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان وللعام الثالث على التوالي بجائزة أفضل مصرفي على صعيد الخدمات المصرفية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



العثمان أفضل مصرفي



وشكل تتويج العثمان بلقب أفضل مصرفي في الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى المنطقة شهادة جديدة على دوره المؤثر جنباً إلى جنب مع جهود فريق عمل الخدمات المصرفية الشخصية في تحقيق تلك الإنجازات، وتقديم تجربة مصرفية رقمية وشاملة لا تلبي احتياجات العملاء فقط، بل تفوق توقعاتهم.



وتعترف هذه الجائزة بالقيادة الاستثنائية والتفاني في تقديم أفضل الخدمات المصرفية إضافة إلى العمل باستمرار على وضع أهداف طموحة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لم يكن لها تأثير كبير على عملاء بنك الكويت الوطني فحسب، بل على المشهد المصرفي الكويتي والإقليمي.



أما بالنسبة لجائزة أفضل بنك رقمي التي حصدها بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، فجاءت تقديراً للنمو الاستثنائي الذي يشهده البنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية منذ تأسيسه في العام 2021 وتعزيزه لمكانته كرائد في هذا المجال محلياً عبر سعيه الدؤوب نحو ابتكار منتجات مصرفية جديدة. وفي مجال الاستدامة،



حصد بنك الكويت الوطني جائزة التميز في الاستثمار المستدام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن جوائز مجلة ميد للتميز المصرفي، وذلك عن برنامج أكاديمية بنك الكويت الوطني التي تشكل إرثا من النجاح يمتد لأكثر من 16 سنة.

