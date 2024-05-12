«الوطني للثروات» أفضل مدير صندوق استثماري

مال وأعمال

كان لمجموعة الوطني للثروات بصمة مميزة في حفل جوائز ميد هذا العام، بنيلها جائزة أفضل مدير صندوق استثماري على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر الوطني للثروات، التي دشّنت علامتها التجارية الجديدة أخيراً، أكبر مجموعة لإدارة الثروات الشاملة في الكويت وبين أكبر المجموعات في هذا المجال إقليمياً بحجم أصول مدارة تخطى 20 مليار دولار، كما أنها عززت حضورها عالمياً عبر شبكة واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.



وتوفر المجموعة لعملائها مجموعة من المزايا الاستثنائية التي تضمن لهم تجربة لا مثيل لها تتضمن خدمات شخصية مصممة خصيصاً لتتناسب مع احتياجاتهم الفردية وأهدافهم المالية، يقدمها فريق متخصص من خبراء إدارة الثروات يتكون من أكثر من 125 من خبراء الاستثمار والوسطاء و75 مديراً للعلاقات.

