«العقارات المتحدة»: نتائج مميزة وأداء تشغيلي مرن لعام 2023

مال وأعمال

عقدت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اجتماع جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبنسبة حضور للمساهمين بلغت 74.299%.



خلال الاجتماع، صادقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، متضمنة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات الخارجي. كما تخلّل الاجتماع استعراض لأهم الإنجازات التي حقّقتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



وشددت رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة، الشيخة بيبي الصباح، على رؤية الشركة قائلة: مع مُرور العام الخمسين على تأسيس الشركة، تتمثل رؤيتنا في مواصلة السعي لتحقيق الاستدامة والاستمرارية بما يُحقق القيمة الأعلى لمُساهمينا، وذلك من خلال قدرتنا على التكيف مع العوامل المُتغيرة في السوق المحلي والأسواق الخارجية، واتخاذ القرارات بحكمة بما يضمن تلبيتنا لحاجات عملائنا المتغيرة، وتحقيق القيمة المُضافة للمُساهمين، ويدعم تطلعاتنا المُستقبلية في الوقت ذاته.



وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوّا: تعكس نتائج الأداء المالي لعام 2023 النمو المُتواصل في الربحية لشركة العقارات المتحدة، ما يُعزز موقعنا الريادي في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. حيث تقوم استراتيجيتنا على تعزيز مركزنا المالي وجودة أصولنا، ما يسهم في تحقيق القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والعملاء.



وأكد حوّا على استمرارية الزخم التشغيلي للشركة في السوق المحلي والأسواق الخارجية التي تعمل بها وفق خطتها الإستراتيجية والجداول الزمنية الموضوعة خلال عام 2023. حيث تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية نسبة 91% بمشروع ضاحية حصة في الكويت. كما تم استكمال أعمال البناء بشكل أساسي في أبراج حصة ضمن مشروع ضاحية حصة ويتم حالياً الإنتهاء من أعمال التشطيبات لتسليم الوحدات السكنية في النصف الأول من عام 2024.



أما عن بيوت حصة وصلت نسبة الإنجاز إلى 83% رغم تأخر بعض الموافقات والتراخيص اللازمة. وبالحديث عن المنطقة التجارية ضمن المشروع، فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 44%، واقتربت أعمال تشييد منطقة المطاعم والمتاجر في حصة بلازا من الاكتمال.



وبالإضافة إلى ذلك، ذكر حوّا أن عام 2023 شهد إتمام شركة تابعة عملية بيع مشروع ميديس في مصر ما كان له تأثير مالي جيد يدعم سيولة ومتانة المركز المالي للشركة.

كما تم الافتتاح التجريبي لفندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، وذلك من خلال شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، وهي شركة تابعة لشركة العقارات المتحدة.

