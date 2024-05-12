«برقان» رعى الليلة الفنية في «المتحدة الأميركية»

مال وأعمال

قدم بنك برقان رعايته لليلة الفنية السنوية التي نظّمتها المدرسة المتحدة الأميركية بالكويت للمعلمين والطلبة وعائلاتهم، وذلك في إطار جهوده الحثيثة في دعم الطلبة الكويتيين وتمكينهم وتنمية مهاراتهم.



وعلى غرار ليالي الفن السابقة، شكّل هذا الحدث منصة للطلبة للتعبير عن أنفسهم من خلال فنون مختلفة، مع تقديم العديد من الأنشطة المشوقة للزوار، بما يوطّد العلاقة بين الطلبة وأولياء أمورهم. وجدّد البنك هذا العام رعايته لليلة الفنية السنوية للمدرسة المتحدة الأميركية كجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية والتزامه الثابت بالتنمية الشاملة للطلاب في جميع المستويات التعليمية بالكويت.



وبهذه المناسبة، قال طلال العيار، مسؤول أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: نحن فخورون جداً بمجتمع المدرسة المتحدة الأميركية بالكويت على جهودهم المستمرة لخلق مساحات آمنة وفرص مشجعة، حيث يمكن للطلاب أن يطلقوا طاقاتهم الإبداعية ويعبّرون عن أنفسهم في جو داعم.



وأضاف: نحن مسرورون للغاية بتجديد رعاية بنك برقان لليلة الفنية السنوية والتواجد بين أوساط مجتمع المدرسة المتحدة الأميركية لتشجيع الطلبة الموهوبين وإطلاق طاقاتهم من خلال العديد من الأنشطة الإبداعية. وكجزء من برنامجنا الشامل للمسؤولية الاجتماعية، فإننا ملتزمون بدعم جميع الجهود الفردية والجماعية التي تهدف لتعزيز المواهب الكويتية الشابة ومساعدتهم على النمو والتطور لمستقبل أكثر إشراقاً.



الزائرين اجتمعوا لقضاء ليلة مميزة ومشاهدة العروض الحية تحت عنوان الإيقاعات والنكهات العالمية، بما في ذلك عرض موسيقي قدّمته فرقة MSHS، بالإضافة إلى عروض فردية على آلات موسيقية متنوعة وأخرى للأداء الصوتي، إلى جانب عرض مسرحي ركّز على نفس الموضوع.

