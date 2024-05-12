«الخليج» الأفضل في تنفيذ مبادرات «التنوع والشمولية» و«تمكين المرأة»

مال وأعمال

منحت مجلة ميد بنك الخليج جائزتي أفضل تنفيذ لمبادرات التنوع والشمولية وتمكين المرأة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال حفل كبير أقيم في دبي الأسبوع الماضي.



وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة لإدارة الموارد البشرية في بنك الخليج السيدة سلمى الحجاج عقب تسلمها الجائزة: سعداء بحصول بنك الخليج على هذه الجائزة المتميزة، والتي تأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية وتوفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول وتضمن فرص متكافئة للجميع.



وأضافت: نؤمن بأن تعزيز ثقافة التنوع والشمول تعزز الصورة الإيجابية للبنك، وترفع مستوى الأداء، وتدعم التطوير والإبداع والابتكار لدى الموظفين وتعزز الروابط في ما بينهم، وتحفزهم على مشاركة أفكارهم وخبراتهم بعضهم مع بعض،



وأشارت إلى أن الجائزة تحفز البنك على استكمال مشواره المميز في مجال تمكين المرأة، والذي نجح على مدى السنوات العشر الماضية في زيادة عدد القياديات من النساء من 10% إلى 30%، فيما بلغت نسبة النساء نحو 42% إلى إجمالي موظفي البنك.

ونوهت إلى أن بنك الخليج كان من أوائل الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة في الكويت، وأول بنك كويتي يقوم بإلغاء كل حالات التمييز بين موظفيه من النساء والرجال، ويحقق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية.



وأكدت أهمية الاستمرار في جهود تمكين المرأة لسد الفجوة بين الجنسين وهو الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجية المؤسسات ويدعم الاقتصاد الوطني ويرفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي مضيفة: نؤمن بأهمية تمكين المرأة لدورها في التنمية الاقتصادية وترسيخ مبادئ الاستدامة وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك ورؤية دولة الكويت.

وعقب تسلمها جائزة أفضل بنك في تمكين المرأة، أعربت رئيسة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى عن سعادتها بحصول البنك على الجائزة، التي تعكس نجاح الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في هذا الإطار.



وأشارت إلى أن البنك لا يدخر جهداً في مجال تمكين المرأة على كل المستويات وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه جهود تمكين المرأة في المجتمع من خلال تنظيم مؤتمر سنوي بحضور ممثلي الجهات الفاعلة كافة في المجتمع من الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام Lead The Way،



وكذلك تنظيم ديوانية شهرية داخل البنك لمناقشة العقبات التي تواجهها داخلياً ديوانية WOW إلى جانب تدريبهن وتطويرهن مهنياً لمساعدتهن على الترقي الوظيفي وتولي المناصب القيادية.

