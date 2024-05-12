«المحاسبين» تنظم برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات

مال وأعمال

بناءً على تعليمات وزارة التجارة والصناعة وحسب نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون مراقبي الحسابات رقم 103 لسنة 2019، تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات لعام 2024، على فترتين: الأولى تبدأ من 2 يونيو وتنتهي في 18 يوليو 2024، فيما تبدأ الفترة الثانية 8 سبتمبر إلى 12 ديسمبر 2024.



وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فهد الجافور أن الفترة الأولى من برنامج التعليم المستمر تتضمن 4 مراحل تدريبية تتناول 4 موضوعات محددة هي: القوانين والتشريعات ومعيار المراجعة الدولي 240 مسؤوليات المراجع ذات العلاقة بالغش عند مراجعة القوائم المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة الدولية وآخر تحديثاتها، مضيفاً أن الموضوعات التدريبية الأربعة في الفترة الأولى سوف تنطلق فعالياتها من الثاني في يونيو 2024 وحتى 18 يوليو 2024.



وبين الجافور أن الفترة الثانية من برنامج التعليم المستمر لمراقبي الحسابات يتضمن 4 مراحل تدريبية من المرحلة التدريبية الخامسة وحتى المرحلة التدريبية الثامنة، حيث يتم تناول نفس الموضوعات التي تضمنتها المراحل التدريبية في الفترة الأولى.



ولفت الجافور الى أن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون مراقبي الحسابات 103 لسنة 2019 نصت على يجب على مراقب الحسابات تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقاً لدليل بيانات التعليم الدولية التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقاً لأحدث الإصدارات وتنظم الجمعية آلية وكيفية تطوير مراقب الحسابات بعد اعتمادها من الوزارة على أن تقدم للإدارة المختصة تقريراً سنوياً بذلك.

