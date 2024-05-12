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أميركا تعتزم توسيع القيود التجارية مع الصين


تعتزم الولايات المتحدة توسيع القيود المفروضة على العلاقات التجارية مع الصين خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك رفع الرسوم المفروضة على التجارة الصينية في القطاعات الاستراتيجية التي تخشى واشنطن من الأنشطة الصينية فيها.
وبحسب تقرير نشرته جريدة الغارديان البريطانية، فإنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل عن تعريفات جديدة على التجارة الصينية، مع تركيز الرسوم على القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك السيارات الكهربائية بما في ذلك البطاريات والخلايا الشمسية، في مراجعة للإجراءات التي تم تطبيقها لأول مرة في عهد دونالد ترامب.


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