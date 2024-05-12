«الأهلي» الأفضل بحماية العملاء بالكويت.. والأفضل للتجزئة في مصر

مال وأعمال

أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي عن مشاركتها في حفل توزيع جوائز التميز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لعام 2024 الذي نظمته مجلة ميد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وحصد البنك الأهلي الكويتي جائزة أفضل بنك في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال في دولة الكويت، تأكيداً لالتزامه حماية مصالح العملاء واعتماد إجراءات قوية لمكافحة الاحتيال.

وشملت الجائزة الثانية فوز البنك الأهلي الكويتي - مصر بلقب أفضل بنك للتجزئة في جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات مصرفية رفيعة المستوى للعملاء.



وتؤكد هذه الجوائز سعي البنك الأهلي الكويتي لتحقيق أعلى مستويات الأمان لعملائه وتركيزه على تقديم الخدمات المصرفية الأفضل، وتعزيز مكانته الرائدة في الصناعة المصرفية.



وحضرت مجموعة من ممثلي البنك الأهلي الكويتي الحفل الذي جمع العديد من الشركات للاحتفاء بالتميز والنجاح.

وبهذه المناسبة، أعرب عبدالله السميط، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عن اعتزازه بهذه الإنجازات، قائلاً: هذه الجوائز تعد بمنزلة تقدير لالتزامنا الثابت بالابتكار وحماية العملاء.



وشدد على أهمية جائزة أفضل بنك بحماية العملاء ومكافحة الاحتيال، قائلاً: هذه الجائزة تؤكد من جديد النهج الاستباقي الذي نتخذه لتحديد أولويات عملائنا وضمان أعلى معايير الأمان ومنع الاحتيال.

وتابع السميط أن الفوز بلقب أفضل بنك في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي في دولة الكويت يأتي في ظل مشاركة البنك الدائمة في دعم حملة لنكن على دراية مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



ويقوم البنك الأهلي الكويتي بنشر محتوى مميز على موقعه الإلكتروني وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي من أجل حماية العملاء وتثقيفهم مع تنبيههم بأهمية تجنب أشكال الاحتيال المختلفة.

كما سلط الضوء على أهمية فوز البنك الأهلي الكويتي- مصر بجائزة أفضل بنك للتجزئة في جمهورية مصر العربية، التي تعتبر دليلاً على نجاح إستراتيجيته الإقليمية المميزة، وتركيز البنك المتواصل على تقديم خدمات مصرفية مميزة في مصر، والتزامه برضا العملاء.



وأكد استمرار جهود البنك الأهلي الكويتي- مصر المستمرة لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات العملاء، والتوسع في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الجوائز الجديدة بعدما أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يمهد الطريق لعام مليء بالإنجازات التي ستسهم بتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.



قوة دافعة



أعرب السميط عن امتنانه لموظفي البنك المتفانين الذين ساهم التزامهم الثابت وعملهم الجاد في تحقيق هذه الإنجازات.

ورأى أن إنجازات البنك الأهلي الكويتي في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شهادة على التزام وتفاني موظفي البنك، مضيفاً لولا جهود الموظفين الحثيثة والتزامهم الراسخ بالتميز، لم يكن ممكناً تحقيق هذا النجاح، وأنا فخور جداً بإنجازات فريقنا.

