«كي نت» كشفت عن استراتيجيتها الجديدة «كي نت 2025»

مال وأعمال

أقامت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت ملتقى بعنوان معاً نتبنى التغيير والذي حضره جميع موظفي الشركة، وقد تخلل الملتقى حلقة نقاشية بمشاركة جميع أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.



حيث استعرض الرئيس التنفيذي للشركة عصام الخشنام خلال الملتقى أبرز الإنجازات التي حققتها كي نت عبر تطبيق المبادرات الناجحة، ولا سيما تلك المعنية بالارتقاء بالبنية التحتية التقنية للشركة وتطوير المنتجات والخدمات لقطاع المدفوعات في الكويت، وأكّد أن الهدف الأساسي لـ كي نت هو أن تصبح رائدة الحلول المبتكرة للدفع الإلكتروني في الكويت والمنطقة ككل.



وكشف الخشنام عن أن كي نت بصدد طرح خدمة جديدة للدفع الآني والتي ستقدم لمستخدميها تجربة فريدة وغير مسبوقة من حيث السرعة والامان في تحويل المبالغ بين الحسابات المصرفية الشخصية. وأضاف الخشنام: إن استراتيجية كي نت ترتكز في المقام الأول على توفير بيئة دفع آمنة وموثوقة من خلال تعزيز البنية التحتية الحالية والعمل على بناء أنظمة دفع جديدة، بالإضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات في السوقين المحلي والإقليمي، وفي هذا الإطار تعمل كي نت على تطوير بوابتها للدفع الإلكتروني من خلال إطلاق بوابة دفع جديدة تمثل خدمات دفع جديدة بتجربة دفع آمنة وفعالة للغاية.



وأوضح الخشنام أنه قد سبق لـ كي نت أن قامت بإطلاق خدمة SoftPOS والتي تستهدف أصحاب الأعمال في مجال البيع بالتجزئة للسلع منخفضة القيمة، والذي يهدف إلى تمكين التجار من تحويل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آندرويد إلى أجهزة نقاط بيع مرنة وقابلة للتكيّف، ما يتيح لهم إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان مما يساعد في تقليل تداول النقد بين الجمهور وتعزيز وتوسعة نطاق الشمول المالي.



في الوقت نفسه، تسعى الشركة لتوسيع البنية التحتية لنظم المدفوعات بما يساعد على توفير منتجات وخدمات ذات جودة وكفاءة عالية سهلة الاستخدام، لتواكب التقنيات المالية الحديثة مع مراعاة جودة وسلامة الخدمة المقدمة بما يلبي طموحات ومتطلبات المستخدمين.

