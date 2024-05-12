عمومية «أرابيك الرقمية القابضة» أقرّت توزيع 30 فلساً نقداً

مال وأعمال

أقرّت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 8 مايو الجاري لشركة أرابيك الرقمية القابضة توصية مجلس الإدارة في شأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من القيمة الإسمية للسهم بواقع 30 فلساً نقداً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وذلك للمساهمين المسجلين في دفاترها وفقاً لضوابط الاستحقاق.



وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة فهد نواف الدوسري أن التوزيعات النقدية التي اعتمدتها الجمعية العمومية لصالح المساهمين تقدر بـ 6.135 ملايين دينار كويتي، حسب ملكية كل منهم من رأسمال الشركة.

وكشف عن نمو أصول وموجودات الشركة لتصل إلى 28,613,590 دينارا، فيما أشار إلى أن حقوق مساهميها بلغت 28,236,656 دينارا لتسجل بذلك نمواً مميزاً.



وأشار الدوسري في سياق تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية التي ترأسها أن الجمعية وافقت على جميع البنود التي تضمنها جدول الأعمال بما فيها تقرير مجلس الإدارة والمراقب المالي، وغيرها من البنود والمقترحات.

واعتمد المساهمون خلال الجمعية مقترحاً بتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإجراء عمليات استحواذ الشركة على حصص وأسهم شركات سواءً مدرجة في بورصة الكويت أو غير مدرجة، إذ يواكب ذلك توجهات أرابيك المستقبلية ويؤهلها لمزيد من التوسعات المجدية.



وأفاد الدوسري بأن أغراض الشركة واضحة وصريحة إذ تعمل أرابيك على استغلال الفوائض المالية في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية وتملك العقارات، ما يوفر لها التنوع في الأنشطة.

وأوضح أن الشركة وكياناتها التابعة باتت تغطي الكثير من القطاعات حالياً، منها التطوير العقاري وتملك الحصص بشركات تشغيلية، إلى جانب الخدمات اللوجسيتة عبر ذراع متخصصة بتوصيل الطلبات مملوكة لها.



وحول توسعات الشركة ومشاريعها الحالية، قال الدوسري إن أرابيك مهتمة في الأساس بالسوق الكويتي الذي يمثل مسقط رأسها الرئيسية، فيما أشار أن الشركة متواجدة حالياً في عدة أسواق إقليمية كُبرى أيضاً.

وتابع أن الشركة لها حضور جيد في السوق التركي، مشيراً إلى أن السوق السعودي يمثل وجهة رئيسية للشركة حيث يجري بحث عدة فرص لانتقاء الأنسب فيها، مبيناً أن المملكة العربية السعودية توفر مناخاً ملائماً لرؤوس الأموال التي تبحث عن استثمارات آمنة.



وأفاد الدوسري بأن أصول أرابيك القابضة تفوق 21 مليون دينار، متوقعاً أن تتضاعف خلال العامين الحالي والمقبل من خلال مشاريع واستثمارات نوعية جارٍ العمل عليها.



وعن خطط الشركة في شأن الإدراج، أوضح الدوسري أن أسهم أرابيك تتداول حالياً في سوق (خارج المنصة) OTC وذلك منذ 29 نوفمبر الماضي، مشيراً إلى مساعي الشركة للإدراج في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأنها باتت مستوفية للشروط المقررة.



وبين أن هناك اهتماماً بفكرة الإدراج لما يوفّره من إمكانات في التوسع محلياً وإقيليماً، حيث تعكف الشركة حالياً على استيفاء المتطلبات الرسمية والقانونية التي نصّ عليها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وكذلك قواعد الإدراج المطبقة في البورصة.



التوزيعات النقدية



أشار الدوسري إلى أن التوزيعات التي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة بنسبة حضور فاقت 86% بواقع 30 فلساً نقداً لكل سهم سيتم توزيعها وفقاً للجدول الزمني الذي يوضح أن تاريخ حيازة السهم يوافق يوم الأحد 30 يونيو 2024، فيما تاريخ الاستحقاق الأربعاء 3 يوليو المقبل، منوهاً إلى أن الأحد الموافق 14 يوليو 2024 موعداً لتوزيع الأرباح.

وأكد الدوسري على أهمية مواصلة بذل الجهود لتعزيز حقوق المساهمين وتحقيق معدلات الأرباح التي تلبي الطموح.



شكر وتقدير



وجه الدوسري الشكر إلى مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي القطاعات لدعمهم المتواصل لأعمالها ومساندتهم المستمرة لـ أرابيك الرقمية القابضة.

وقال: بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة أتوجه بجزيل الشكر للمساهمين كافة، والشكر موصول إلى الجهات الرقابية والتنظيمية المحلية على تعاونهم المستمر مع الشركة.

