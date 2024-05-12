«التجاري» احتفل بـ «شهر التوعية الدولية بالتدقيق الداخلي»

مال وأعمال

أطلق البنك التجاري الكويتي حملته التوعوية السنوية المتعلقة بالتدقيق الداخلي، وذلك لرفع مستوى الوعي بالمهنة ودورها المهم في البنك، تزامناً مع شهر مايو الذي يعتبر شهر التوعية الدولية بالتدقيق الداخلي، حيث قام رئيس قطاع التدقيق الداخلي بالبنك عمرو القصبي بتكريم بعض موظفي قطاع التدقيق الداخلي المتميزين في البنك على أدائهم وإنجازاتهم في هذا المجال.



كما تم تكريم بعض الموظفين بعد حصولهم على شهادات مهنية، في وقت يسعى فيه القطاع دوماً نحو تحسين جودة الأداء والقيمة المضافة للبنك، تماشياً مع سياسته باتباع أفضل الممارسات الدولية لتطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بمجموعة من المهارات المتخصصة وذات الصلة.



وفي هذا السياق، قال عمرو القصبي: لقد تطورت مهنة التدقيق الداخلي عبر السنوات وأصبحت من أقوى الأدوات التي تضيف قيمة وتساعد البنوك على تحقيق أهدافها باستخدام أدوات التحليل ومنهجية التدقيق المستمر في رفع التقارير، لذا يشكل عملنا كمتخصصين في التدقيق الداخلي دوراً مهماً في رفع التوعية، بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية.



وهدفنا هو توضيح أي مفاهيم خطأ عن المهنة وتعزيز فهم مجتمع الأعمال للجزء الأساسي من التدقيق الداخلي المتمثل في ضمان حوكمة تنظيمية قوية، ونظام رقابة داخلية فعالة، وإدارة فعالة للمخاطر. وللمساهمة في رفع مكانة البنك التجاري محلياً، نتبع أعلى معايير الكفاءة والشفافية في الالتزام بالسياسات المصرفية والتعليمات الرقابية، بالإضافة إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات.



ومن المعروف أن معهد المدققين الداخليين يهدف إلى إبراز أهمية التدقيق الداخلي طوال شهر مايو من كل عام ويمنح المختصين في هذا المجال فرصة للتعريف بأصول المهنة ودورها في المؤسسات والمجتمعات ومن هذا المنطلق، قام قطاع التدقيق الداخلي في البنك بنشر سلسلة من الرسائل التوعوية طوال شهر مايو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك القنوات الداخلية للبنك.

