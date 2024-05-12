الأحد 12 مايو 2024 ,5 ذو القعدة 1445
رقم العدد:
5190
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عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
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منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
إضاءات
إضاءات
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قالوا قديماً: اتقِ شر الحليم إذا غضب واتقِ صبر الحكيم إذا نفد!
تائه
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