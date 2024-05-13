سمو الأمير: الكويت داعمة دائمة للعمل الإنساني

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والامم المتحدة ومنظماتها المختلفة وسبل تطوير التعاون بينهما وبحث مساعي دعم السلم والامن الدوليين وتنسيق الجهود الهادفة للتنمية والمبادرات الانسانية.

كما تم استعراض مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في غزة وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد منح سموه الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده المميزة المبذولة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.

وجاء في نص اللقاء:

• صاحب السمو أمير البلاد: أهلا وسهلا بك في الكويت بلدك الثاني ونشكركم على كل دعمكم وتعاونكم معنا في الأمور الدولية وإن شاء الله دائما نكون عون وياك.

• الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:- الكويت بالنسبة لنا هي رمز الإنسانية رمز الحكمة ورمز الكرم.

• صاحب السمو أمير البلاد:- معالي الأخ الأمين العام هذا وسام الكويت من الدرجة الممتازة نقدمه لخدماتك الجليلة الذي نتمنى لك الصحة والعافية لمعاليك.

• الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:- شكرا وهذا له معنى خاص جدا بالنسبة لي وأود أن أتلقاها أيضا بالنيابة عن الأمم المتحدة وخاصة بالنيابة عن ما يقرب من 200 عضو في الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة وأود أن أعرب عن امتناني العميق لالتزام الكويت الدائم بالسلام التزام الكويت الدائم بأن تكون منشئ الجسور في المنطقة وخارجها وكرم الكويت لن أنسى أبدا عندما كنت المفوض السامي لشؤون اللاجئين وكنت يائسا لعدم قدرتي على إيجاد الدعم للاجئين السوريين في ذلك الوقت وكان صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله هو الذي نظم 3 مؤتمرات دولية لدعم اللاجئين السوريين وقدمت الكويت أكبر تبرع وأتذكر دائما أيضا أنه في بعض الأحيان كانت هناك بعض المشكلات في مجلس التعاون الخليجي وكانت الكويت هي دائما الوسيط وبناة الجسور.

صاحب السمو أمير البلاد:- شكرا لأخي الأمين العام للأمم المتحدة وأؤكد له أن دولة الكويت ستتم دائما داعمة للعمل الإنساني احنا ملتزمين أن نواصل هذا الطريق متمثلين بما عمل أخي حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسنستمر دائما على هذه السياسة الحكيمة.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر أمس الشيخ أحمد العبدالله الأحمد رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة.

