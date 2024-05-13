الإثنين 13 مايو 2024 ,6 ذو القعدة 1445
رقم العدد:
5191
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
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الأولى
وطن النهار
وطن النهار
ديوان Diwan
مال وأعمال
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عربيات ودوليات
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الدين النصيحة... الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء فالعودة لمسار الخطأ... ليس فضيلة! تائه
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