الخروصي: العلاقات الكويتية - العمانية نموذج إقليمي ودولي يحتذى

وطن النهار

قال سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح الخروصي: إن زيارة دولة التي سيقوم بها هيثم بن طارق سلطان عمان إلى الكويت اليوم الاثنين تؤكد عمق الروابط والتعاون الوثيق بين قيادتي البلدين الحكيمتين وما تثمره من نتائج إيجابية تعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين في شتى المجالات.

وأضاف السفير الخروصي في تصريح لـ«كونا»: إن زيارة دولة التي قام بها أخيراً صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت إلى بلده الثاني سلطنة عمان في فبراير الماضي كانت لها اعتبارات مهمة لاسيما أنها كانت الزيارة الأولى التي يقوم بها سموه إلى السلطنة بعد توليه مقاليد الحكم.

وذكر أن زيارة سموه جاءت لتترجم الرغبة القوية الصادقة والحرص الجاد بين قيادتي البلدين في رعايتهما السامية لهذه العلاقات القائمة على قواعد متينة وقواسم مشتركة وتمضي بخطى واثقة ومتواصلة بما يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين.

وأشار إلى توجهات قيادتي البلدين الحكيمتين بأن يكون هناك تنسيق مباشر على أعلى مستوى بين الجانبين في مجالات متعددة، مبينا أنه تم وضع آليات تختص بالعلاقات الثنائية المباشرة منها لقاءات على مستوى القمة حيث سيقوم هيثم بن طارق سلطان عمان بـ«زيارة دولة» هي الأولى التي يقوم بها إلى الكويت.

وأكد أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة الكويت تعد نموذجا إقليميا ودوليا يحتذى به فهي تمتد لجذور تاريخية عريقة ووشائج اجتماعية بين الشعبين العماني والكويتي ما زالت تتفاعل إيجابا حتى اليوم.

وأوضح أن هذه الأخوة الصادقة وهذا التعاون أديا إلى تعزيز وتجاوز الطابع التقليدي للعلاقات بينهما في مختلف الصعد حيث بلغت هذه العلاقات مستويات عالية في الجوانب الرسمية والشعبية مستندة على ما يجمع البلدين من إرث تاريخي واجتماعي ومواقف سياسية مشتركة وواضحة طالما أعلنها الجانبان تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وبين أن هذه العلاقات ليست وليدة اليوم وإنما هي امتداد للعلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى القيادة السياسية في البلدين الشقيقين قديما وحاضرا بقيادة هيثم بن طارق سلطان عمان وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت ولطالما أثمرت اللقاءات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين الشقيقين العديد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين العماني والكويتي وترسخ دعائم البيت الخليجي.

وقال: إن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي تفضل هيثم بن طارق سلطان عمان بأن شمل برعايته السامية في السابع من شهر فبراير 2024 الماضي حفل افتتاحه بحضور أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت يعد إنجازا عظيما يفخر به البلدان الشقيقان نظرا لكونه أكبر مشروع استثماريٍ مشترك مدمج بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مال جاوز 9 مليارات دولار. وأضاف أن افتتاح المشروع كان بمثابة تجسيد للعلاقات المتجذرة بين البلدين منذ القدم وتتويج لهذا الإرث المشترك الذي تكاتفت جهود الجانبين لتحقيقه كما يعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في القطاع النفطي.

وأوضح أن ذلك لم يكن هو الإنجاز الوحيد خلال تلك الزيارة فقد تم بالتزامن مع افتتاح مصفاة الدقم إتمام مشروعين آخرين هما مشروع شركة مرافق الذي يدعم المصفاة فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار بلغ 196 مليون ريال عماني ومشروع الشركة العمانية للصهاريج الذي يرفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عماني.

