جهود مشكورة لحميد العنزي في «إقامة الأحمدي»

وطن النهار

أبدى عدد من المواطنين شكرهم وثناءهم لحميد دلي العنزي الموظف في إدارة شؤون الإقامة في محافظة الأحمدي متقدمين منه بكل الثناء والتقدير نظير تفانيه وإخلاصه في عمله وتعامله الراقي مع المواطنين والمقيمين الذين يشيدون بجهوده وبحرصه على خدمة جميع المراجعين وفق إطار القانون، ومعاملة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكل إنسانية وأخلاق طيبة، وترحيبه بالمراجعين وانتقاء الكلمات الأنيقة التي تترك أثراً طيباً في نفوسهم، هذا فضلاً عن الإنصات بكل اهتمام لاستفساراتهم لمعرفة ما يريده كل مراجع بدقة، لما في ذلك من سرعة في خدمته وإنهاء مراجعته، لذا يستحق العنزي كل التحايا وعبارات الشكر.