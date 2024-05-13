«الأوقاف»: الكويت سبَّاقة في دعم القضية الفلسطينية

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري أن الكويت ستظل سباقة في دعم القضايا العربية والإسلامية ومناصرة الحقوق المشروعة والعادلة لشعوبها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المطيري ممثلا عن سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر التاسع «للشراكة الفعالة لأجل عمل إنساني أفضل» المقام برعايته وتنظمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. وقال إن الكويت أولى الدول التي طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وسرعة إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي إلى سرعة التحرك وتحمل المسؤولية في حماية المدنيين وإيقاف الانتهاكات الخطيرة. وأوضح أن الكويت تجاوزت حدود السياسة وتأكيد الحق الفلسطيني والمطالبة بالحقوق المشروعة إلى ميدان العمل الإغاثي والدعم عبر إطلاق الحملة الوطنية الكويتية تحت وسم «فزعة لفلسطين» بتوجيهات سامية.

وأشار المطيري إلى أن هذه الحملة تتوج بتسيير 49 طائرة إغاثية من المساعدات الإغاثية والإيوائية والطبية وغيرها إلى مدينة العريش المصرية ومن ثم إلى الأشقاء في قطاع غزة. وأعرب عن الفخر بالمؤسسات الخيرية الكويتية لإطلاقها حملات الإغاثة العاجلة للفلسطينيين برا وبحرا وجوا لمواجهة تداعيات العدوان الوحشي على غزة وإرسال الوفود الإنسانية والطبية لأداء واجبه.

من جانبه، قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق: إن هذا المؤتمر الذي تعقده الهيئة الخيرية جاء لبحث أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع المدمر بفعل آلة الحرب والتشارك في دعم عملية التعافي المبكر في مرحلة ما بعد الكارثة وابتكار حلول ناجعة. وأوضح المعتوق أن المؤتمر سيتناول في جلساته النقاشية هول الكارثة الإنسانية في غزة ونتائجها المروعة ودور المجتمع تجاه ما يجري من تجويع وتهجير قسري وتدمير لكل مقومات الحياة.

وكشف أنه سيتم إطلاق مبادرة إنسانية دولية خلال هذا المؤتمر تحت اسم «سند» لإعلان البرامج الإنسانية التي تنوي كل منظمة تنفيذها في غزة خلال العامين المقبلين في شراكة جادة وفاعلة للإسهام في تعزيز التدخلات الإنسانية. يذكر أن المؤتمر يهدف لرصد واقع الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة واقتراح الحلول المثلى لسد تلك الاحتياجات وتفعيل الشراكة وتبادل الخبرات بين المنظمات في مجال التدخل الإنساني بعد الكوارث وحشد جهود المنظمات الإنسانية.

