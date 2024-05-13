«المواصلات»: فتح باب تظلمات «الممتازة»

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني عن فتح باب التظلمات أمام الموظفين الراغبين في تقديم تظلماتهم عن تقييم الكفاءة لعام 2023، من جراء عدم حصولهم على مكافأة الأعمال الممتازة والتقييم السنوي والدرجات بالاختيار.

وقال الحسيني في تصريح صحافي: إن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف م. مشعل الزيد أصدر تعميما اداريا يقضي بفتح باب التظلمات للأعمال الممتازة والتقييم السنوي لموظفي الوزارة ابتداء من يوم الاحد الموافق 12 مايو 2024 ولمدة شهرين.

وأشار الى ان استقبال التظلمات سيكون من خلال الحضور الشخصي لمقر الوزارة بمجمع برج الاتصالات في ادارة الشؤون القانونية خلال ساعات العمل الرسمية من 9 صباحاً حتى 12 ظهراً.

وأكد د.الحسيني حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الموظفين، عبر إتاحة الفرصة لأي موظف يشعر بأنه وقع عليه ظلم أن يقدم شكواه للنظر فيها، لضمان إعطاء كل ذي حق حقه.

وحول الشروط والمستندات الواجب توافرها، دعا الحسيني الى إرفاق الطلب بمستخرج عدد الأيام الفعلية من الشؤون الادارية، ومستخرج حديث للسيرة الذاتية، وصورة من البطاقة المدنية، وتعبئة نموذج التظلم المعد من الادارة القانونية، ومستخرج كشف البصمة.

