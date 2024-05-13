جمعية الصحافيين: الخطاب السامي وثيقة مهمة في تاريخ الكويت المعاصر

وطن النهار

أصدرت جمعية الصحافيين الكويتية بياناً قالت فيه ببالغ التقدير والاهتمام تابعت جمعية الصحافيين الكويتية الخطاب التاريخي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) والذي ألقاه مساء يوم الجمعة 10 مايو مخاطباً فيه الشعب الكويتي ومتضمناً أمر سموه (رعاه الله) بحل مجلس الأمة لمدة لا تزيد على أربع سنوات ووقف بعض مواد الدستور لدراسة ومراجعة مسيرة الديموقراطية بشكل عام.

وأضافت: جمعية الصحافيين الكويتية أنها تؤكد على مضامين الخطاب السامي الذي يعتبر بحق وثيقة بالغة الأهمية في تاريخ دولة الكويت المعاصر ويحدد أفضل المسارات لحاضرها ومستقبلها كما تعرب الجمعية عن ثقتها التامة واعتزازها بالصحافة الكويتية – مؤسسات وأفرادا – التي ستكون عوناً وسنداً لسمو الأمير والد الجميع والقائد لمسيرة هذا الوطن العزيز، مؤكدين لسموه (حفظه الله ورعاه) السمع والطاعة والالتزام.

