عمومية «التقدم التكنولوجي» أقرت توزيع 20 فلساً أرباحاً نقدية للسهم

مال وأعمال

عقدت شركة التقدم التكنولوجي جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم عن عام 2023، بمبلغ إجمالي وقدره 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وقد عقدت الجمعية برئاسة فيصل صرخوه - نائب رئيس مجلس الإدارة الذي تطرق إلى أداء الشركة خلال العام حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 168.6 مليون دينار مقابل 165.5 مليون دينار في العام 2022 بزيادة 1.9%، كما حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 5.03 ملايين دينار في عام 2023 بانخفاض 28.2% عن أرباح العام 2022. وقد تأثرت أرباح الشركة بارتفاع تكلفة الإيرادات من الخدمات الصحية من جهة، وارتفاع أسعار الفائدة من جهة أخرى ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 57.2% لتصل إلى 10.8 ملايين دينار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم 33.53 فلساً في عام 2023 مقابل 46.75 فلسا للسهم في عام 2022.

وقال صرخوه: «على الرغم من أن انخفاض الأرباح الإجمالية قد تم تعويضه جزئياً بفضل انخفاض المصروفات الإدارية، فإن السبب الرئيسي له يرجع بشكل كبير لزيادة شركة التقدم التكنولوجي حصتها في شركة المركز الطبي الكويتي القابضة، كخطوة استراتيجية للتوسع في قطاع خدمات الرعاية الصحية المتنامي في البلاد. إن هذا القطاع يظهر إمكانيات نمو ملموسة، إذ ساهم بما نسبته 11.4% أو ما يعادل 19.2 مليون دينار من إجمالي إيرادات الشركة في العام 2023».

وأضاف صرخوه: «نعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والتي ستسهم بنمو أعمال الشركة خلال الأعوام القادمة حيث ستزيد هذه المشاريع ليس فقط من تعزيز قدرتنا التنافسية طويلة المدى وتحقيق حصة سوقية كبيرة مستدامة فحسب، بل ستسهم في سرعة النمو خلال السنوات القادمة».

من جانبه، قال غسان مملوك، الرئيس التنفيذي «عملاً برؤيتنا المبنية على الابتكار، تواصل شركة التقدم التكنولوجي تعزيز مكانتها في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية عبر تقديم حلول مبتكرة، لتعزيز مستوى رضا العملاء، وخلق قيمة طويلة الأجل، من خلال التميز التشغيلي وتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء المحليين والدوليين البارزين في المجال الطبي. وتعكس هذه الجهود التزامنا الراسخ بتحسين القطاع الطبي في الكويت وتحقيق عوائد مالية وقيمة مضافة لمساهمينا.

