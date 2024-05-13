الذهب ارتفع 3 % ليصل إلى 2360 دولاراً

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3 % لتصل إلى مستوى 2360 دولاراً للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لتنهي سلسلة انخفاضات استمرت أسبوعين على التوالي. قال تقرير متخصص صادر عن «دار السبائك» إن العقود الآجلة للذهب «تسليم يونيو» عززت هي الأخرى من مكاسبها خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي لتغلق عند مستوى 2375 دولاراً للأونصة بارتفاع قدره 1.5 % وهو أعلى مستوى منذ شهر أبريل الماضي. أضاف أن تحسن أسعار الذهب جاء على الرغم من قوة الدولار الذي زاد بنسبة 0.1 % عند مستوى 105.3 نقاط أمام العملات الرئيسية الأخرى بنهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع بيانات اقتصادية أميركية تظهر تراجع ثقة المستهلكين لأدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

