مجموعة البنك الأهلي.. التزام بالابتكار

مال وأعمال

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي، مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج الربع الأول 2024، بمشاركة عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، وشياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، وعبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي، ويعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين. وقدم المشاركون مؤشرات مجموعة البنك الأهلي الكويتي خلال الربع الأول 2024، وتوقعاتهم والمشاريع المزمع طرحها في الفترة المقبلة، بهدف الحفاظ على المكانة الرائدة للبنك في القطاع المصرفي، والارتقاء بخدمة العملاء وفق أرقى المعايير في الصناعة المصرفية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط: «تستعد المجموعة للاستفادة من مركزها المالي القوي واقتناص فرص النمو في السوق، ونحن ملتزمون بالابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنتجات والخدمات، لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء باستمرار». وأضاف السميط أن المجموعة حققت صافي أرباح بقيمة 14.5 مليون دينار بنمو 35% خلال الربع الأول 2024، لافتاً إلى أن ربحية السهم ارتفعت في الوقت نفسه بنسبة 50% إلى 6 فلوس، وأن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.34%، مبيناً أن هذه المؤشرات تعكس مرونة مجموعة البنك الأهلي الكويتي وسجلها الحافل في التعامل بفعالية مع التحديات المحلية والإقليمية والعالمية. وتابع السميط أن المجموعة حافظت خلال الربع الأول من عام 2024 على زخم إيجابي، وهو ما انعكس إيجاباً على تحسن نسبة الربحية وجودة الأصول، معرباً عن ثقته بقدرتها على اغتنام فرص النمو لتعزيز مكانتها الرائدة في القطاع المصرفي.

تفانٍ وتميز

وأفاد السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل الاستفادة من حضورها واسع النطاق على الصعيدين المحلي والإقليمي، بحيث تسهم عملياتها الدولية بشكل كبير في إيراداتها التشغيلية، وإجمالي أصولها، كاشفاً أنها حققت إنجازات عدة في جمهورية مصر العربية عبر توقيع صفقات استثمارية وائتمانية مهمة، كما أنها مستمرة بالتحوط ووضع خطط قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، في حين تستغل تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي لنيل ثقة المستثمرين العالميين وتوقيع المزيد من اتفاقيات التسهيلات الائتمانية لتعزيز أدائها المالي. وأوضح أن المجموعة تواصل دمج التقنيات المتطورة في أنظمتها المصرفية، منوهاً إلى إعادة افتتاح فرع الجابرية بعد تجديده بالكامل، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائها، وكاشفاً أنها تخطط لافتتاح المزيد من الفروع الرقمية في المستقبل. وقال السميط: «وقعت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2024 اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 250 مليون دولار مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، بالشراكة مع البنك التجاري الكويتي وبنك برقان، والذي يعكس العلاقات القوية والثقة العالية التي تتمتع بها المجموعة في أوساط المؤسسات العالمية من مختلف القطاعات، بفضل حلولها المميزة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء». وتابع أن البنك أطلق خلال الربع الأول من العام الحالي سلسلة من المنتجات والخدمات الجديدة، بما يشمل البطاقة الائتمانية الأولى من نوعها للاسترداد النقدي، بالإضافة إلى النجاح في زيادة العملاء من الشباب وأصحاب الثروات لديه، مشدداً على أن المجموعة حريصة على تعزيز قدرات موظفيها من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات والحفاظ على التميز مستقبلاً.

من جهته، استعرض شياماك سوناوالا المؤشرات المالية للمجموعة، قائلاً «يظهر أداؤنا المالي خلال الربع الأول 2024، تحسناً كبيراً في الربحية والكفاءة وجودة الأصول والمركز القوي لرأس المال، وقد حققنا بداية جيدة ولا نزال متفائلين بشأن أدائنا خلال الفترة المتبقية من العام الحالي».

وأضاف «بلغت الإيرادات التشغيلية 51.9 مليون دينار بزيادة 21% خلال الربع الأول 2024، بينما زادت الأرباح التشغيلية 25% إلى 27.8 مليون دينار، ووصلت القروض المتعثرة إلى 1.34% مع نسبة تغطية بلغت 462%، في وقت سجلت المخصصات لدينا 223 مليون دينار، وقد تجاوزنا متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مما يعكس جودة المخصصات ومقاييس الائتمان لدى المجموعة». وتابع سوناوالا «واصلت المجموعة تعزيز كفاءتها التشغيلية، حيث بلغ صافي هامش الفائدة 2.3%، ونسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط ??الأصول 1.74%، بحيث تعكس هذه الأرقام الأداء القوي للمجموعة والتركيز المستمر على تحقيق الربحية، وقد وصل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 9.6% بارتفاع كبير قدره 60% مقارنة مع الربع الأول 2023». وأفاد «في الربع الأول 2024، وصل إجمالي إيرادات الفوائد للمجموعة إلى 116.2 مليون دينار، بزيادة كبيرة قدرها 20.4 مليون دينار أو 21% مقارنة بالربع الأول 2023، ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع مستويات الأصول وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي، وارتفعت تكاليف الفوائد 24% إلى 79.2 مليون دينار، بعد إعادة تسعير الودائع بمعدل أعلى جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال عام 2023». وأفاد سوناوالا «وصل إجمالي الأصول إلى 6.5 مليارات دينار، بزيادة ملحوظة بنسبة 7.4%، ونمت محفظة قروضنا 6% إلى 4.3 مليارات دينار، ما يعكس ميزانيتنا العمومية القوية، وبلغ إجمالي ودائعنا 3.9 مليار دينار، مما يمثل 66.1% من إجمالي مطلوباتنا، في حين لايزال وضع السيولة لدينا قوياً، حيث تبلغ نسبة صافي التمويل المستقر 113%، ونسبة تغطية السيولة 260% وهي أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية المطلوبة».

في سياق متصل، قال عبدالعزيز جواد: «يظهر تعافي الاقتصاد العالمي مرونة مرة أخرى ويتغير حسب المنطقة مع توقعات أساسية بأن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة العام الماضي نفسها بنسبة 3.2% وفقاً لصندوق النقد الدولي، بينما تتوقع وكالة S&P Global Market Intelligence ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.6% خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 2.3%، ويعكس هذا التعديل توقعات أعلى بقليل للنمو في العديد من البلدان حول العالم». وأشار إلى توقف المشاريع موقتًا بسبب التغيرات في المشهد السياسي المحلي، متوقعاً أن تنتعش تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024 مع التخطيط لترسية مشاريع بقيمة 6.3 مليارات دينار.

وذكر جواد أن البنك الأهلي الكويتي شهد نمواً كبيراً وإنجازات خلال الربع الأول من عام 2024، وقد حافظ على الاستقرار من خلال تثبيت تصنيفه عند الدرجة «A» من وكالة فيتش و«A2» من وكالة موديز.

وأكد جواد أن رحلة نجاح نمو البنك الأهلي الكويتي تتماشى مع إستراتيجية ABK2X، لافتاً إلى تطوير بعض المبادرات لتشمل كيانات المجموعة الأوسع، بشكل يخلق تعاوناً فعالاً بين الشركات التابعة.

وأفاد جواد أن المجموعة تستكشف فرص التحول الإضافية من خلال الخطط الجديدة، في وقت تستمر إستراتيجية ABK2X بتحقيق نتائج ملموسة مع النمو عبر المنتجات وقاعدة العملاء، منوهاً إلى إطلاق باقة Elite Plus الجديدة في يناير 2024 لتوسيع عروض البنك لتشمل فئة عملاء النخبة. وتابع «نجحنا في طرح منتجين إضافيين من البطاقات في السوق خلال الربع الأول 2024، هما بطاقة البنك الأهلي الكويتي الائتمانية للاسترداد النقدي، وبطاقة إيليت بلس الائتمانية، وتلقينا آراء إيجابية من السوق وشهدنا أعلى مبيعات شهرية على الإطلاق لبطاقات الائتمان، وتضاعفت مبيعاتنا في هذا الإطار، مع نمو حصتنا السوقية لبطاقات الائتمان الجديدة مقارنة بالربع الأول 2023».

وكشف جواد أن شركة «ABK Capital»، الذراع الاستثمارية للبنك، بدأت بتجديد خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز فرص النمو ومكانتها في السوق كشركة رائدة في الخدمات المالية. وأشار إلى الموافقة على إستراتيجية المجموعة المعززة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لمدة خمس سنوات، والمبنية على 6 ركائز أساسية، منوهاً إلى تدريب الموظفين على سبل دمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل فعال في العمليات اليومية، لتعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة في جميع إدارات البنك، وكاشفاً أن تقرير الاستدامة المقبل سيشهد نشر المعلومات التي تظهر التقدم الذي تم إحرازه في البنك.

وشدد جواد في نهاية تصريحه على التزام البنك الأهلي الكويتي بالدقة في تنفيذ إستراتيجيته، من أجل خلق قيمة مضافة لجميع المتعاملين معه، مؤكداً تطلع مجموعة البنك الأهلي الكويتي لتحقيق المزيد من النجاح خلال الفترة المقبلة.

