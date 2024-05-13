البحر: «أرزان» مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتلبية طموحات عملائها ومساهميها

مال وأعمال

انعقدت يوم أمس الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة أرزان المالية عن السنة المالية المنتهية من العام 2023 بنسبة حضور بلغت 77% ووافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2% أي بواقع 2 فلساً للسهم الواحد بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 4% بواقع 4 سهم لكل مائة سهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم الأثنين الموافق 3/6/2024.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال جاسم البحر عن رضاه وسعادته بما تحققه المجموعة من نتائج ونجاحات، حيث شهد العام 2023 استمرار العديد من التحديات الاقتصادية في العالم والناجمة عن استمرار التوترات السياسية في المنطقة والعالم. وكذلك استمرار تشديد القيود التنظيمية والتشدد في السياسات النقدية لكبح التضخم العالي على الرغم من تباطؤ وتيرة نموّه في الفترة الأخيرة من العام. إلا أن ذلك الارتفاع في أسعار الفائدة عالمياً أثرت على العديد من القطاعات الإقتصادية ومنها الصناعة والعقار، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار النفط والغاز كان له أثر على الكثير من اقتصادات الدول حول العالم.

وصرح قائلاً: «على الرغم من كل التحديات والمعطيات الصعبة خلال العام المنصرم إلا أن استراتيجية الشركة الحصيفة والمرنة أثبتت قوتها في التصدي لهذه التحديات وذلك بفضل تنويع مصادر الدخل من خلال توزيع المخاطر التشغيلية والإستثمارية، فقد حققت الشركات التابعة والزميلة نتائج جيدة من حيث النمو في الإيرادات والربحية».

واستعرض البحر الأداء المالي للمجموعة حيث قال: «استطاعت المجموعة في نهاية عام 2023 من تحقيق صافي ربح مساهمي الشركة الأم حيث بلغ 7?034?594 دينار مقابل 8?149?403 دينار في نهاية عام 2022. وبلغ ربحية السهم الاساسي الواحد 8.689 فلساً مقابل ربحية السهم الاساسي الواحد 10.115 فلساً لعام 2022، ويعزى هذا الانخفاض للأسباب التي سبق ذكرها، كما ارتفعت قيمة أصول المجموعة في نهاية عام 2023 بنسبة 8% ليصل إلى 209?660?318 دينار نتيجة لارتفاع قيمة الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بنسبة 16%. كذلك ارتفعت حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم بنسبة 14% لتصبح 131?784?895 دينار نتيجة ارتفاع احتياطي القيمة العادلة للأصول المالية بنسبة 108%، مع الاحتفاظ بمستوى إجمالي التزامات المجموعة مقارنة مع نهاية عام 2022، وبناء على النتائج المالية لعام 2023 فقد وافق مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2% أي بواقع 2 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى منحة بنسبة 4% بواقع 4 سهم لكل مائة سهم».

ومن جانبه أضاف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل: «كان العام 2023 حافلاً بالمحطات المهمة والإنجازات العديدة والتي كان أبرزها ترقية مجموعة أرزان المالية للسوق الأول بعد استيفائها لشروط الترقية في بورصة الكويت وكانت هذه الترقية بمثابة تتويج لإجتهادنا في العشرة سنوات الماضية، وأطلقت المجموعة كذلك إحدى الخدمات الجديدة وهي خدمة منصة Arzan Trader والتي تتيح للعملاء التداول في بورصة الكويت وبورصات المنطقة والبورصات العالمية، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم بقية خدماتها وحلولها الاستثمارية والمالية المتعددة وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية في القطاع الاستثماري، والجدير بالذكر أن شركة Easy Buy وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمتخصصة في تقديم خدمة البيع بالأقساط بنظام (BNPL) استمرت بالتوسع حيث بلغ عدد أفرعها إلى 147 فرعاً في عام 2023 بالتعاون مع 100 شركة كويتية من مختلف القطاعات لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الجديدة والمتنوعة لتلبية احتياجات العملاء، كما أن الشركة في طور إطلاق المتجر الإلكتروني الخاص بها والبطاقة المميزة لعملائها خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف تقديم أفضل وأسهل الخدمات للعملاء وبالجودة التي تلبي طموحاتهم.

والجدير بالذكر أن المجموعة انتهت من تأسيس شركة تابعة لشركة أرزان كابيتال «Arzan Investment Management «والمتخصصة في إدارة الصناديق الإستثمارية في مجال الإستثمار في الأصول العقارية السكنية والفندقية في المنطقة.

وأكد جاسم زينل أن المجموعة تواصل على التأكيد على الهوية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت، فنحن ملتزمون بخطة التنمية الوطنية ورؤية الكويت 2035 لذا تستمر المجموعة بترسيخ المبادئ المهنية والقيم العالية وخلق بيئة عمل صحية وجاذبة للكوادر الوطنية، وبهذا نضمن استمرارية نجاح المجموعة في جميع قطاعات العمل، كما يؤكد مجلس الإدارة إيمانه وإلتزامه الراسخ بأعلى المعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة، حيث أن المجموعة تتبنى في كل سياستها مبادئ الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي على كافة مستويات العمل.

