«التجاري»: فاخر محمد فاز في سحب «النجمة»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة. وقد تم إجراء السحب امس (الأحد) في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري. وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: سحب حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5?000 دينار من نصيب الفائز/ فاخر محمد. يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5?000 دينار، وشهرية بقيمة 20?000 دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500?000 دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1،500،000 دينار. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 200 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 200 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز.

