العراق يرفض أي تخفيضات إنتاج جديدة لـ«أوبك+»

مال وأعمال

قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني: «إن العراق نفذ ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط، ولن يوافق على أي تخفيضات جديدة تتبناها مجموعة أوبك+ في اجتماعها المزمع في الأول من يونيو». وقالت مصادر مطلعة لـ «رويترز»: «إن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب». ورداً على سؤال عما إذا كان العراق سيوافق على تمديد تخفيضات أوبك+ الطوعية في اجتماع الأول من يونيو، قال الوزير عبدالغني: «العراق خفض الإنتاج بما فيه الكفاية ولن يوافق على أي تخفيض مقبل».

