تكريم «زين» في حفل «AUM» للمؤسسات الرائدة

مال وأعمال

تلقّت «زين» تكريماً من جامعة الشرق الأوسط الأميركية «AUM» على هامش حفل تكريم الشركات الرائدة الذي أقيم في المركز الثقافي بالحرم الجامعي بمنطقة العقيلة، حيث جاء التكريم تقديراً لتميّز شراكة زين المُثمرة مع الجامعة على امتداد السنوات السابقة، ولتسليط الضوء على جهودها في تطوير العملية التعليمية وتعزيز سوق العمل المحلّي بالكفاءات الوطنية.

وخلال الحفل، قام نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيومن سوفت طارق العثمان بتكريم مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح على دعم الشركة المُستمر لمعرض الفرص الوظيفية الذي تستضيفه الجامعة سنوياً، والذي رعت زين نسخته العاشرة أخيراً بحضور رئيس الجامعة أ. د. جورج يحشوشي.

كما أتى هذا التكريم لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه زين بشكلٍ مُستمر في استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، ما يُعزّز من وجود المواهب المحلّية في سوق العمل، وبالأخص في مجالات الهندسة والاتصالات والتكنولوجيا والمهارات الرقمية التي أصبحت من أولويات متطلبات السوق اليوم.

وعبّرت زين عن شكرها لجامعة الشرق الأوسط الأميركية على هذا التكريم، والذي هو بمثابة اعتراف من إحدى المؤسسات الأكاديمية البارزة في البلاد بدورها في المُساهمة بتنمية وتطوير قطاعي التعليم والموارد البشرية، واللذان تعتبرهما الشركة من القطاعات المهمة التي تلعب دوراً جوهرياً في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

ورعت زين أخيراً معرض الفرص الوظيفية العاشر لجامعة «AUM» بتنظيم مركز التطوير الوظيفي (توطين)، وهو إحدى أكبر وأبرز المعارض الوظيفية في البلاد، وشهد هذا العام مُشاركة أكثر من 50 جهة محلّية وعالمية لتوفير فرصها الوظيفية على خرّيجي الجامعة والباحثين عن العمل.

