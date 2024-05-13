1.5 مليون دينار صافي أرباح «كامكو إنفست»

مال وأعمال

أعلنت «كامكو إنفست»، عن بياناتها المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024. فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1.5 مليون دينار (ربحية السهم 4.28 فلوس) مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2023 (خسارة السهم 4.57 فلوس).

وقد ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 155.2% لتصل إلى 6.7 ملايين دينار (الربع الأول 2023: 2.6 ملايين دينار) فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 7.4% لتصل إلى 3.5 ملايين دينار (الربع الأول 2023: 3.3 ملايين دينار).

ونمت الأصول المدارة خلال الربع الأول بنسبة 5.1% لتصل إلى 15.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024 من جراء الأموال الجديدة التي تم استقطابها في عدد من المنتجات والخدمات بالإضافة إلى أداء المحافظ والصناديق. فقد واصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداءً فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها. فقد حافظ صندوق كامكو الإسلامي على صدارته كأفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء، محققاً 8.7% خلال الفترة. كما حافظ كل من صندوق كامكو الاستثماري وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول على موقعهما ضمن أفضل صناديق الأسهم التقليدية أداءً بحلولهم في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي محققين أداء بلغ 9.5% و7.3% على التوالي وفقاً للبيانات الصناديق الاستثمارية المنشورة على موقع بورصة الكويت.

من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق إدارة الأصول البديلة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. كما يعمل الفريق على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والملكية الخاصة والشركات الناشئة والمبتكرة، أسفرت عن توقيع اتفاقية شراكة مع سانتاندير لإدارة الأصول المتخصصون في أدوات الدين الخاصة.

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي: «نحن سعداء بهذا الأداء وبالتحسن الذي شهدته المؤشرات المالية للشركة رغم التحديات والمشاعر السلبية التي ما زالت تواجه الأسوق المالية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية. فقد تمكنا خلال الفترة من استقطاب عملاء جدد وتنمية حجم الأصول المدارة لصالح العملاء. سنواصل العمل على تعزيز المركز المالي للشركة والأداء التشغيلي من خلال طرح خدمات ومنتجات جديدة وتعزيز فرق العمل بكوادر وخبرات إضافية وبالأخص في المملكة العربية السعودية ومركز دبي المالي العالمي ما يسهم في تحسين الإيرادات من الرسوم والعمولات».

