«بيتك»: اتفاقية تحالف التكافل العالمي مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

مال وأعمال

وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وذلك في المقر الرئيسي لـ«بيتك»، كما جرت مناقشة تأسيس شراكة استراتيجية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الكويت والمنطقة والعالم.

ووقّع الاتفاقية د. عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للامم المتحدة ومدير المكتب الاقليمي للدول العربية في برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP، وعبدالوهاب الرشود الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«بيتك» الكويت، خالد الشملان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال د. عبدالله الدردري: «تشرفنا اليوم بالاجتماع مع كبار المسؤولين في «بيتك»، هذه المؤسسة المالية الاسلامية العريقة، وبحثنا مواضيع عدة أبرزها تأسيس شراكة استراتيجية لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الكويت والمنطقة العربية وفي بقية انحاء العالم».

وأضاف الدردري: «كذلك وقعنا على اتفاقية التكافل، وقد انضم «بيتك» الى تحالف التكافل العالمي والذي يهدف لإيصال التأمين التكافلي الاسلامي الى 100 مليون مزارع في العالم، وتمكين المزارع من الحصول على التمويل والتعامل مع الادوات المالية التي تسمح له بتوسيع نشاطه الاقتصادي».

ونوّه الدردري بالاتفاق مع «بيتك» على العمل في محاور عدة متعلقة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل الاسلامي للعمل المستدام وتحقيق الاستدامة في أعمالها، كما جرى التطرق الى شركات الـFintech وكيف يمكن تعزيز التعاون معها. ولفت الى أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تأسيس منصة التمويل الأخضر Green Finance Facility للربط ما بين التمويل الاسلامي ومشاريع التنمية المستدامة، في المنطقة العربية وفي افريقيا وغيرها من مناطق العالم لأن التمويل الاسلامي بطبيعته هو الاكثر مواءمة لاحتياجات التنمية المستدامة.

وأكد الدردري أن ريادة «بيتك» في الاستدامة جعلت منه نموذجاً يحتذى للمؤسسات المالية وجميع مؤسسات القطاع الخاص، معربا عن أهمية الشراكة العميقة بين الطرفين، وأن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة يعوّل على هذه الشراكة لتحقيق المزيد من التوسع في المبادرات المستدامة المختلفة.

الدور الريادي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، مواصلة الجهود لتعزيز الدور الريادي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDG، وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أعماله، معربا عن أهمية الشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.

ولفت الى أن «بيتك» كان اول الجهات التي بدأت تقارير أثر القياس، وأول من اصدر صكوك مستدامة، مبينا أن حجم الطلب الكبير عليها يؤكد التوجه نحو الاستدامة. كما أن «بيتك» أصدر تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وتقرير الاستدامة، وأطلق حملة (Keep it Green) التي أسفرت عن العديد من مبادرات الاستدامة.

وأوضح الرشود ان اهتمامات «بيتك» في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs ودعم الشركات ذات المشاريع المستدامة، والتعاون مع شركات الـFintech يتقاطع مع اهتمامات وتوجهات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومعايير الاستدامة.

وأكد أن التمويل الاسلامي لطالما كان يتميز بأهدافه التنموية والمستدامة التي تترك أثرا إيجابيا على الافراد والمجتمع والاقتصاد والتنمية الشاملة، منوّها بأن تواجد «بيتك» الواسع في 12 دولة حول العالم يعزز دوره في تطبيق الاستدامة على نطاق واسع، وبالتالي يسهم بإحداث فرق ملموس في استراتيجية الاستدامة الشاملة.

