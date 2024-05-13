«ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى» يدشن فعالياته 11 يونيو

مال وأعمال

أعلن المهندس بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، في بيان صحافي اليوم عن إقامة «ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى» تحت شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد» في الفترة من 11 إلى 13 يونيو المقبل بقاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو الكويت، ويقام الملتقى بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وقال السلمان بهذه المناسبة إن الملتقى شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد» يواكب لتوجهات العهد الجديد بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لتنطلق بالكويت مرحلة جديدة تتسم بسرعة الإنجاز والشفافية وتحمل المسؤولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها الكويت وأهلها، ويسعى الملتقى للمساهمة في جذب الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية، وإعطاء الفرص للقطاع الخاص المحلي والعالمي للتعرف على مشروعات الدولة بجميع القطاعات والتحضير والاستعداد لدراسة وتقديم عروض تنافسية للمشاركة والفوز بتلك المشروعات.

وعن تعاون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع الاتحاد لإقامة الملتقى، قال السلمان، «نتوجه بجزيل الشكر إلى الأخ الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على دعمه الملتقى وتعاونه لإقامته، ولا بد لنا هنا من أن ننوه بدور الهيئة المتميز في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة التنموية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واستحداث قوانين الإعفاء من الضرائب وانتقال الخبرات المطلوبة إلى الكويت».

وتعليقا على مشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في تنظيم الملتقى، قال المهندس السلمان «نتقدم بشكرنا وتقديرنا لدور الأخ الدكتور خالد مهدي، أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفريق عمله لدورهم المهم في تنظيم الملتقى، كما نقدر عاليا دور الأمانة في بذل كل جهد ممكن للإسراع في تنفيذ مشروعات الدولة مع الحرص الشديد على سلامة تنفيذها وتقيدها بالمعايير المطلوبة لنواحي الجودة والالتزام بالخطط الزمنية والميزانيات المرصودة.

وعما سيتناوله الملتقى خلال برنامج عمله، قال السلمان إنه سيتم خلال الملتقى قيام الجهات الحكومية المعنية باستعراض مشروعاتها التنموية الكبرى المسؤولة عنها، كما سيتم تخصيص حلقات نقاشية لطرح مجمل التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات.

