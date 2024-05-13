«إنجاز» و«الخليج» يعلنان الفائزين في مسابقة الشركة 2024

مال وأعمال

اختتمت جمعية إنجاز الكويت مسابقة برنامج الشركة لعام 2024 برعاية بنك الخليج، والتي تواصلت على مدى يومين في جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM، حيث أعلنت لجنة التحكيم فوز عدد 12 مشروعاً من بين الفرق المتنافسة على الجوائز المختلفة من فئة الجامعات وطلاب المدارس.

وكرم بنك الخليج الراعي الرئيس لبرنامج الشركة الفرق الفائزة بحضور جمع كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والمتطوعين، ومعلمي المدارس، إلى جانب عدد من الجهات والشركات الراعية والداعمة للجمعية.

وفي إطار دعمه المتواصل للشباب، والشراكة الطويلة مع جمعية انجاز الكويتية، كرم بنك الخليج أفضل مشروعين ضمن المشروعات الفائزة، وهما شركة «نعمة» الفائزة بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2024 عن فئة الجامعات وشركة «فلاش» عن فئة طلاب المدارس، وهو الأمر الذي يؤهلهما لتمثيل الكويت في مسابقة برنامج الشركة الإقليمية والتي تشارك فيها 14 دولة عربية.

بنك الخليج

بهذه المناسبة، قالت رئيسة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى: «نبارك لشركتي «نعمة»، و«فلاش» على فوزهما المستحق بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2024»، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به جمعية إنجاز في تنظيم المسابقة سنوياً. وأشارت العيسى إلى أن البنك يحرص سنوياً على مواصلة رعايته للتدريب الذي تنظمه جمعية إنجاز الكويت للمشروعين الفائزين في مسابقة «الشركة»، واللذين يمثلان الكويت في مسابقة إنجاز الإقليمية، المزمعة إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأضافت: نفتخر في بنك الخليج بالشراكة المتواصلة مع جمعية انجاز لأكثر من 18 عاماً، والتي شهدت تبني ودعم الكثير من الأفكار والشركات التي أصبح البعض منها جزءاً من عالم الاقتصاد والأعمال في الكويت حالياً.

وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه تشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التي تشهد متغيرات سريعة للغاية محلياً وعالمياً، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025 التي تضع الشباب في بؤرة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب. وأشارت إلى أن مسابقة برنامج الشركة تحظى بشعبية كبيرة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ويوفر فرصة غير مسبوقة لهم في ممارسة تجربة عملية في تأسيس وإدارة شركة حقيقية، بدعم ورعاية من مؤسسات كبرى وفي مقدمتها بنك الخليج. ونوهت إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت تدريب نحو 18 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2023/2024، شملت مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك حديثي التخرج تم تدريبهم.

من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية ليلى هلال المطيري بمستوى الطلاب المتنافسين، مسيرة إلى إن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة هو أحد اسباب استمرارية ونجاح جمعية انجاز الكويت. وأشارت إلى أن الشراكة مع بنك الخليج هي شراكة فوق العادة، فهي شراكة استراتيجية ممتدة على سنوات طويلة، حيث يعتبر بنك الخليج داعماً اساسياً لأنشطة الجمعية وذلك من خلال توفير المتطوعين والمشاركة في تقديم البرامج التدريبية للطلبة. وأضافت: أن جمعية انجاز الكويتية خلال رحلتها قامت بتدريب أكثر من 120 ألف طالب وطالبة على مختلف البرامج التدريبية، والتي تهدف إلى صقل مهارات الشباب في ثلاثة محاور وهي: الجهوزية للعمل وريادة الأعمال والمعرفة المالية، وإننا في جمعية انجاز الكويتية نتطلع دائما لتقديم كل ما يخدم الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل. تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم المشاركين في مسابقة الشركة وفي مقدمتهم رئيسة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى.

قام متطوعو بنك الخليج بدور بارز في توجيه ومساعدة شباب الجامعات والمدارس المشاركين في مسابقة الشركة خلال جميع مراحل المشروع، فضلاً عن تقديم برامج مثل الإرشاد والمقابلات التجريبية مع طلاب الجامعات.

