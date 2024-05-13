أفراد ومؤسسات المجتمع الطلابي .. سعدنا بلقائكم وشكراً لرعايتكم وتفاعلكم ومشاركتكم

ديوان Diwan

لقد أسعدني اللقاء بكوكبة من أبنائي الطلبة والطالبات من الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2023/2024م في نسختها الثانية عشرة، لتكريمهم في الحفل الختامي برعاية معالي وزير التربية وزير التعليم العالي، وبالحضور الراقي لممثلة راعي الحفل الأستاذة الفاضلة مريم فرحان العنزي الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية الذي أضفى على الحفل التميز، وتفاعل ووجود جميع أبنائنا الطلبة والطالبات ومعلميهم وأولياء أمورهم الذين شجعوهم على المشاركة في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها، وحضور عدد من المختصين والمهتمين والناشطين في مجالات العمل التطوعي والخيري والإنساني والعاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم في المجتمع الطلابي.

شكراً من أعماق قلوبنا لكل من شارك ودعم وحضر فعاليات جائزة البغلي للابن البار للعام الدراسي 2023م/2024م، أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، شكراً وتقديراً لكم جميعاً.....

معالي أ.د. عادل محمد العدواني معالي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الأستاذة الفاضلة مريم فرحان العنزي الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة

أبنائي الطلبة والطالبات الفائزين بمسابقات الجائزة للقصة القصيرة والعمل التطوعي

د. عبدالله الطريجي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية وأعضاء مجلس الإدارة

هند الهولي رئيسة مجلس إدارة جمعية المرشدات الكويتية وأعضاء مجلس الإدارة

مدير إدارة الأنشطة المدرسية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية

التوجيه الفني العام للغة العربية والتوجيه الفني العام للتربية الكشفية بوزارة التربية

رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على المسابقات بوزارة التربية

رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لفعاليات جائزة البغلي للابن البار

وسائل ورجال الإعلام والصحافة

كما نؤكد بأن هذا التفاعل وهذا التكريم وضعنا أمام تحدى كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف المبرة في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي بين المجتمع الطلابي بشكل خاص، وبين شرائح وأطياف المجتمع كافة بشكل عام، كما يسرني أن أتقدم بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح -حفظه الله ورعاه- على ما يوليه سموه من رعاية متميزة لكل القضايا المجتمعية في دولتنا الحبيبة، متمنياً أن يستمر اللقاء معكم دائماً وأبداً ودولة الكويت تزهو بمعالم ومظاهر النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات.

