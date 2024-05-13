مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار كرَّمت 89 متعلماً و108 معلمين من أصل 19949 مشاركاً بجائزة البغلي للابن البار للطلبة

ديوان Diwan

اختتمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار فعاليات مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2023/2024م في نسختها الثانية عشرة، بتكريم الطلبة والطالبات من الفائزين في المسابقات المختلفة، وذلك في الحفل الختامي الذي تم تنظيمه برعاية معالي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الأستاذة الفاضلة مريم فرحان العنزي الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة ممثلة عن راعي الحفل الذي أضفى على الحفل التميز، وتفاعل ووجود جميع أبنائنا الطلبة والطالبات ومعلميهم وأولياء أمورهم الذين شجعوهم على المشاركة في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها، وحضور عدد من المختصين والمهتمين والناشطين في مجالات العمل التطوعي والخيري والإنساني والعاملين في المجتمع الطلابي.

