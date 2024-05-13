تغريد الداود: يجب على المدارس زيادة دعم المواهب الفنية لدى الأطفال

ديوان Diwan

أكدت رئيسة لجنة المسرح برابطة الادباء الكويتيين تغريد الداود أهمية الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية والخاصة لدعم النشاطات المسرحية في الكويت، وأن رابطة الادباء مهتمة باقامة دورات تعليمية وتدريبية للاشبال واليافعين بهدف تطوير مهاراتهم في الجانب المسرحي.

كما أكدت الداود في تصريح خاص لـ «النهار» بعد حصولها على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الكويت المسرحي الـ 31 الذي أقيم أخيراً: «ان تعزيز النشاطات المسرحية أمر مشرف جداً بالنسبة الينا وهذه الفعاليات لم تتوقف ولم تقل أبدا حتى بعد الانتهاء من فترة جائحة كورونا وهناك العديد من المواطنين لديهم رغبة كبيرة وتعطش بالنسبة للمشاركة ومشاهدة الاعمال المسرحية، فهناك موسم كبير ومتنوع خلال اشهر السنة لتقديم عروض متنوعة في المجال المسرحي ويوجد فرق متعددة تتعاون بعضها مع بعض وبحضور الشباب بهدف تقديم اعمال مسرحية وتقوم بالتدريب باستمرار، وقد استطاعت هذه الفرق تقديم أعمال مسرحية متفاوتة وبأسلوب مختلف عن بعضها وهناك أعمال عدة تم تقييمها بهدف العرض في الموسم المقبل وبحضور فنانين كبار ووجوه جديدة أيضا».

وأردفت: «لدينا موسم مسرحي حافل في المستقبل كما كانت هناك أعمال عدة قوية شاركت في مهرجان الكويت المسرحي ومعظم الفنانين والمخرجين كانت لهم مشاركة واسعة في هذا المهرجان، وهذه الخطوات تسعدنا كثيرا».

وبالنسبة للاقبال الجماهيري على مهرجان الكويت المسرحي الذي انتهى أخيراً، قالت الداود: «ان هذا المهرجان كان على مستوى رفيع من الناحية التنظيمية على الرغم من انها كانت في فترة شهر فبراير والكويت كانت مليئة بالنشاطات، وأوجه الشكر الى كل المسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذين كانت لهم تعاون كبير في هذا المجال وتوفير الارضية لإقامة أعمال مسرحية عدة، وبالتزامن مع ذلك يجب أن نعمل على ازدياد الاعلانات بهدف الترويج للاعمال المسرحية وأن يكون تعاملاً من جانب الاعلان التلفزيوني حتى نتمكن من جذب عدد أكبر من المواطنين لمشاهدة العروض المسرحية»..

وأردفت: «هناك مستوى جيد للجمهور الذين يشاركون ويحضرون العروض المسرحية ويجب أن نعزز هذا الحضور عبر توفير الارضية للممثلين والمخرجين بالحضور في التلفزيون وتقديم أفكار عن نشاطاتهم، وفي حال كان هناك بروتوكول بين المجلس الوطني ووزارة الاعلام لتقديم الدعايات والترويج للاعمال المسرحية فانها تعتبر مهمة جدا لنا، كما أن رابطة الادباء تبذل جهداً حثيثا في هذا المجال عبر تأسيس لجنة المسرح والمتابعة المستمرة للاعمال والنشاطات المسرحية التي تقام في الكويت وهناك دعم لافت من رواد المسرح الكويتي لنا لتحقيق الاهداف المرجوة».

وأكدت الداود: «نحن نحاول دائما بأن نستقطب شريحة أكبر من المسرحيين والدعم الذي نتلقاه من الوجوه المسرحية الكبيرة يعتبر داعماً معنوياً كبيراً بالنسبة الينا، واقامة الندوات والورشات المسرحية في رابطة الادباء ايضاً تساعد كثيرا على تبادل الافكار والرؤى في الجانب المسرحي».

وبشأن تقييمها حول المواهب المسرحية المتواجدة في الكويت، قالت الداود: «ان المواهب المسرحية التي تتواجد في الساحة لها مهارة كبيرة بامتياز وبالرغم من ذلك فإننا نحتاج الى أن نتعلم التواضع من الفنانين في الجيل القديم، كما انه على الفنانين الشباب أن يعززوا من مستوى قراءتهم والحصول على المعلومات في التخصص الذي يمارسونها حتى يتمكنوا من التطور بشكل أكبر، ولدينا أيضا مهارات كبيرة على مستوى الكتاب الشباب وكانت لي تجربة جيدة معهم، وهذه المواهب يجب تنميتها عبر القراءة والممارسة بشكل مستمر ونطالب المدرسين والمدرسات في المدارس العمل لكشف المواهب في مجال الكتابة حتى يتم تطويرها والتعامل معها».

وأضافت: «ان التعاون وتطوير التعاون في مجال المسرحية بالمدارس لها أهمية كبيرة، كما أن حضور ومشاركة الشباب في الندوات الثقافية وحصولهم على معلومات متنوعة تساعد في الارتقاء بمستواهم الفني، وهناك دور بارز للهيئة العامة للشباب ووزارة التربية للتعامل مع هذا الامر ودعم تعليم الكتابة المسرحية في المدارس وهناك ايضا زيارات ميدانية تحصل لكشف المواهب».

واضافت داود: «هناك ايضا نشاط لافت لأكاديمية الادب في رابطة الادباء والتي تقوم بتنظيم دورات وفعاليات ثقافية، وفي حال قامت الجهات باستثمار طاقاتها لكشف مواهب الاطفال فانها تتلقى النتيجة بشكل ايجابي لان الطفل يتمكن من القاء الخطاب وبيان مخارج الحروف بشكل مناسب على خشبة المسرح عبر التدريب المستمر، وهناك مشروع لرابطة الادباء لتدريب هذه الفئة العمرية».

وأردفت: «في حال تلقينا الاقبال من قبل المواطنين لاقامة هذه الدورات التدريبية للاطفال، فان هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً».

كما أعربت الداود عن سعادتها لحصولها على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الكويت المسرحي، وقالت: «ان هذا العمل كان نتيجة تعاون جماعي والجميع استحق الجائزة بجدارة ونوجه الشكر الى كل من شاركنا في هذا العمل».

