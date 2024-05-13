معرض «العلاقات الكويتية - البلجيكية في صور» وثق 60 عاماً من العلاقات المميزة بين البلدين

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وثق معرض «العلاقات الكويتية البلجيكية في صور» الذي افتتح في مكتبة الكويت الوطنية أمس الأحد ذكرى مرور 60 عاما على العلاقات المميزة التي تجمع بين دولة الكويت ومملكة بلجيكا.

واحتوى المعرض الذي أقيم برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والشيخة هالة بدر المحمد الأحمد الجابر الصباح وحضره السفير البلجيكي لدى البلاد كرستيان دومز ومدير مكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي على أكثر من 30 صورة من المجموعة الشخصية للباحث الكويتي عيسى دشتي لأهم المحطات التاريخية الكويتية البلجيكية.

وقدم المعرض ثلاثة كتيبات تم إصدارها من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب توثق جوانب مختلفة للعلاقات الثنائية وتعد الاولى من نوعها بهذا المجال، إذ تشكل مصادر مهمة للباحثين والمهتمين بدراسة تلك العلاقات الثنائية.

وفي هذا الصدد، قال الباحث عيسى دشتي إن علاقة الكويت مع بلجيكا اتضحت أنها أقدم من 60 عاما خصوصا بعد أن وجدت بعض الوثائق البريطانية التي تتحدث عن مشاركة حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح بتقديم واجب العزاء بوفاة ملك بلجيكا الأسبق وتنكيس علم الكويت بقصر السيف حدادا على وفاة الملك.

وبين أن الكويت كانت محطة لإقامة بعض سفراء بلجيكا في دول المنطقة خلال رحلات سفرهم مشيرا إلى أن هذه الوثائق تعطينا مؤشرا ودليلا على العلاقة القوية بين البلدين الصديقين.

من جهتها، قالت راعية المعرض الشيخة هالة بدر المحمد الأحمد الجابر الصباح» إن الكويت تجمعها صداقات وعلاقات مع العديد من الدول منها مملكة بلجيكا». مبينة أن هذا المعرض بمنزلة شكر لبلجيكا على دعمها ومواقفها المشرفة مع الكويت ومحاولة لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية المميزة منذ القدم.

بدورها، قالت مديرة مكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي: إن المعرض يحوي صورا جميلة للعلاقات الثقافية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين مبينة أن المكتبة تسعى الى تفعيل بروتوكول تعاون مع بلجيكا في مجال المكتبات بشكل خاص وفي مجال الثقافة والفنون بشكل عام. وأضافت العازمي: «نحن مقبلون على احتفالية الكويت عاصمة للثقافة العربية في عام 2025 وعليه نسعى لأن يكون هناك مجموعة من بروتوكولات التعاون الثقافي مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة».

