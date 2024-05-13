إسرائيل تشن حملة تهجير في رفح.. 300 ألف «بلا مأوى»

عربيات ودوليات

غزة - الوكالات: أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة امس ان حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ السابع من اكتوبر ارتفعت الى 35034 شهيدا. وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحصاء «63 شهيدا و114 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية». ولفتت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 78 ألفا و755 منذ بدء المعارك.

واعلن الدفاع المدني في غزة، إن تقديراته تشير إلى وجود نحو 10 آلاف جثة محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني، محمود بصل «منذ أشهر ونحن نعمل بمعدات بسيطة، مما يستنزف وقتنا وجهدنا». وأضافت المجموعة أن إسرائيل دمرت ما بين 70 إلى 80% من قدرات الدفاع المدني. وفي رفح استشهد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية على مناطق متفرقة من المدينة التي وسع فيها جيش الاحتلال نطاق تهجيره للسكان والنازحين. من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة، ونحو 300 ألف شخص نزحوا الأسبوع الماضي من رفح مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين. ووسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبته بتهجير أهالي مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب)، وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء السبت وفجر امس على مناطق سكنية شمالي قطاع غزة وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 100 غارة على مخيم وبلدة جباليا واستهدفت مناطق سكنية متفرقة، ومراكز إيواء نازحين وسط بلدة جباليا شمالي القطاع تبعها حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من شمال القطاع باتجاه غربي مدينة غزة. يأتي ذلك بعد ساعات من مجزرة أدت إلى سقوط شهداء وجرحى إثر شن جيش الاحتلال غارات على جباليا كما تسبب قصف إسرائيلي في تدمير منزل مراسل قناة «الجزيرة» أنس الشريف في مخيم جباليا. وتتواصل العملية البرية في حي الزيتون وسط مدينة غزة لليوم الثالث تحت غطاء من الغارات المكثفة، فقد نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في منطقة شارع ثمانية ومسجد علي، وواصلت قصفها المدفعي على المنطقة مع نشر القناصة.

