مصر وقطر رفضتا إدارة حكم إسرائيل لغزة «بأي شكل»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشفت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي أن مصر وقطر رفضتا عرضا إسرائيليا لإدارة مشتركة مع تل أبيب لقطاع غزة. وأضافت القناة أن القاهرة والدوحة أبلغتا الولايات المتحدة بأنهما تعارضان استمرار إسرائيل في حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب بأي شكل من الأشكال.

وأشارت القناة إلى رفض الإمارات على لسان وزير خارجيتها عبدالله بن زايد احتمال أن تكون إسرائيل جزءا من آلية إدارة غزة تحت السيطرة الإسرائيلية في اليوم التالي للحرب.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن القاهرة رفضت التنسيق مع «إسرائيل» بشأن معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة. وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» في حسابها على منصة إكس، إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، بسبب «التصعيد الإسرائيلي غير المقبول». وأضافت القناة المصرية، أن «مصر حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام الأطراف كافة». في غضون ذلك قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك آليات نظمتها «اتفاقية السلام» مع إسرائيل لمراجعة أي مخالفة قد تحدث في إطار فني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين. وأضاف شكري لمراسل «سكاي نيوز عربية» حول تداعيات سيطرة إسرائيل على معبر رفح خاصة على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية إن اتفاقية السلام خيار مصر الاستراتيجي منذ أربعين عاما وأن الاتفاقية هي ركيزة السلام في المنطقة. وأوضح شكري الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، إن على إسرائيل ان تتحمل مسؤولية في توفير المساعدات للفلسطينيين بعد أن سيطرت على معبر رفح. وشدد وزير الخارجية، على أن مصر مستمرة في جهودها للوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ذكرت أن مصر هددت إسرائيل بشكل صريح بإنهاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلام إذا لم تنسحب من منطقة رفح المتاخمة للحدود المصرية. وأضافت الصحيفة العبرية، أن مسؤولين مصريين نقلوا إلى ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، خلال زيارته للقاهرة، مطالبتهم من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والعودة إلى مفاوضات فعالة.

