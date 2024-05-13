قادة «حماس» والأنفاق مقابل رفح.. عرض أميركي جديد لحكومة نتانياهو

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشفت 4 مصادر مطلعة بأن واشنطن عرضت على تل أبيب تقديم معلومات استخباراتية حساسة لمساعدتها على تحديد موقع قادة «حماس» والعثور على الأنفاق، مقابل التراجع عن عملية اجتياح واسع لرفح، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست». وأفاد التقرير بأن المساعدة الأميركية ستعمل على توفير الآلاف من الملاجئ حتى تتمكن إسرائيل من بناء مدن الخيام والمساعدة في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء. وأضافت الصحيفة أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من رفح من الحصول على مكان صالح للعيش، حسبما قال المسؤولون الأميركيون.

كما أوضح التقرير أن العروض الأميركية جاءت خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسابيع الماضية بين كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين حول حجم ونطاق العملية في رفح.

أتت تلك التطورات بعدما أفادت مصادر مطلعة أمس بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة اتخذت قرارا «بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، بشكل محدود»، بما لا يتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته الولايات المتحدة سابقا.

وكشف مسؤول أميركي لـ«واشنطن بوست» عن تقييم لإدارة الرئيس جو بايدن، خلص إلى أن حركة «حماس» وزعيمها في غزة يحيى السنوار سيرحبان بأي معركة واسعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وأضاف مسؤولون للصحيفة، أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل، أن نقلاً آمناً لآلاف الفلسطينيين في رفح سيستغرق عدة أشهر.

وأوضح المسؤولون أن إدارة بايدن شددت على أنه لا يمكن نقل الفلسطينيين إلى أراضٍ قاحلة أو أخرى تتعرض للقصف، وأنها طالبت بتهيئة الظروف للفلسطينيين الذين سيتم إجلاؤهم.

