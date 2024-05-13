ليبيا: الانضمام إلى دعوى «الإبادة» تم بالتنسيق مع الجامعة العربية

عربيات ودوليات

لاهاي - الوكالات: كشف أحمد الجهاني ممثل ليبيا لدى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية امس تفاصيل انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ونقلت قناة «الجزيرة»، صباح امس عن الجهاني، قوله إن «المحكمة قبلت الطلب الليبي بشأن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد تل أبيب». وأضاف الجهاني أن «هناك تنسيقا ليبيا لهذه الخطوة مع جامعة الدول العربية وبعض الدول المساندة للقضية الفلسطينية وبعض دول أميركا اللاتينية لاتخاذ مثل هذه الخطوات» متابعا «ليبيا هي أول دولة انضمت رسميا إلى هذا الملف الجمعة، حيث فحصت المحكمة الملف الليبي بالكامل لطلب الانضمام، وكان الرد إيجابياً وتم قبول الملف».

وأشار المسؤول الليبي إلى أن «المهلة الممنوحة لإبداء الملاحظات المكتوبة بشأن الطلب الليبي لدى محكمة العدل الدولية، تنتهي في 10 يوليو المقبل» متوقعا قبول الانضمام وعدم اعتراض أي طرف، منوها إلى أنه «من حق جنوب أفريقيا وإسرائيل، الاطلاع على فحوى الطلب والرد عليه». وبين حمد الجهاني أن «الطلب الليبي للانضمام إلى جنوب أفريقيا، في الدعوى المقامة، هدفه إدانة دولة الاحتلال التي ترتكب إبادة جماعية، ولدى الفريق الليبي مذكرة تجاوزت 21 صفحة، تتضمن توثيقا للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة أو الضفة الغربية».

