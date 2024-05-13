عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة 1948

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني امس أن عدد الفلسطينيين في فلسطين وخارجها تضاعف نحو 10 مرات منذ نكبة عام 1948.

وأضاف الجهاز في بيان «على الرغم من تهجير نحو مليون فلسطيني في العام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب يونيو 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية العام 2023».

وأضاف «يقيم 5.55 ملايين منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 ملايين فلسطيني، وحوالي 772 ألفا في الدول الأجنبية». وتابع الجهاز في بيانه «وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 7.3 ملايين فلسطيني في حين يقدر عدد اليهود نحو 7.2 ملايين مع نهاية العام 2023، مما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد على عدد اليهود في فلسطين التاريخية»، وفقا لرويترز. وأردف «يستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية». ويستعرض البيان بعض الأحداث الذي شهدتها النكبة التي رحل أو أجبر على الرحيل بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم. وجاء في البيان «تم تشريد ما يزيد على مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948». وأضاف البيان «صاحب عملية التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني».

وبشأن أعداد الشهداء الفلسطينيين في الصراع المستمر مع إسرائيل من 76 عاما، قال البيان «ما يزيد على 134 ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948».

